 使用虚拟电话号码在Claude AI上注册账号
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使用虚拟电话号码在Claude AI上注册账号

内容

Claude AI

在TIGER SMS网站上注册账号

在网站上注册账号

 

使用虚拟电话号码在Claude AI上注册账号

 

Claude AI是一个强大的人工智能通信工具,可以帮助您完成从文本生成到回答问题等各种任务。如果要使用该服务, 您需要注册账号, 但由于俄罗斯的制裁限制, 这可能会很困难。在本指南中,我们将告诉您如何使用虚拟电话号码在Claude AI上注册账号。

1. 在TIGER SMS网站上注册账号: 使用虚拟电话号码在Claude AI上注册的第一步是在TIGER SMS上注册。该平台提供临时虚拟号码,用于验证各种在线服务;

2. 存入所需金额并支付虚拟号码: 在TIGER SMS网站注册后,您需要将所需金额存入您的账户以支付号码;

3. 从TIGER SMS网站的列表中选择Claude服务和国家: 在TIGER SMS网站上,选择与您想要的位置或注册要求相对应的Claude服务和国家;

4. 访问Claude AI网站:  为了改变地理位置并访问网站, 请使用可靠的VPN服务器, 以避免数据丢失的风险;

5. 在网站上注册账号: 在Claude AI上, 选择通过Google帐户或其他您方便使用的帐户进行注册。这将使您能够快速方便地完成注册过程;

6. 输入您的电话号码和年龄: 选择注册方式后,输入从TIGER SMS网站获得的临时虚拟电话号码。然后按照屏幕上的说明完成注册, 包括确认您的年龄(18岁及以上)。

使用虚拟电话号码在Claude AI上注册可以提供便利性和隐私性。注册过程本身可能看起来不太简易, 但通过这些步骤和建议, 您将能更容易，更快地利用该服务的强大功能。

 

阿列克谢·沃尔科夫
作者: 阿列克谢·沃尔科夫

在线昵称为LexVolkov，是一位经验丰富的来自西伯利亚的IT记者，为软件开发和网络安全提供敏锐的见解。他的文章将复杂的IT概念与实际应用联系起来，使他成为俄罗斯科技界值得信赖的声音。