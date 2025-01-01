如何在2025年在俄罗斯注册LinkedIn而无需手机号码

您想利用LinkedIn来发展职业生涯，但由于平台在俄罗斯被封锁，您无法访问？俄罗斯联邦通讯监察局确认了这些限制的合法性，许多专业人士因此失去了他们最喜欢的网络和求职工具。然而，有一种方法可以绕过这些限制，轻松注册该平台。

LinkedIn是那些希望发展职业生涯并寻找有价值专业联系的人的宝贵资源。通过它，您可以：

获取专家建议并了解职业机会。

跟踪公司动态，了解最新趋势。

建立有用的人际网络：雇主、同事和合作伙伴。

想要获得这些机会吗？我们知道该怎么做！

TIGER SMS服务将帮助您在俄罗斯注册LinkedIn，即使您身处其中。过程简单、高效且功能齐全。请按照以下步骤操作：

更改您的位置：您的地理位置应符合LinkedIn允许注册的国家。

注册TIGER SMS平台。

购买临时号码：使用TIGER SMS平台租用虚拟号码。选择注册所需的国家，并选择LinkedIn作为服务

访问LinkedIn网站：点击“Join now”（立即加入）按钮，开始注册过程。

使用TIGER SMS提供的号码：在注册字段中输入租用的 虚拟号码 。

获取验证码：登录TIGER SMS个人账户，查找来自LinkedIn的短信验证码。将其输入相应字段。

完成注册：按照网站上的说明创建完整账户。

现在，您可以访问LinkedIn，构建职业生涯，找到雇主，并走在前面。TIGER SMS的虚拟号码是您在网上自由行动的钥匙。

今天就注册TIGER SMS，体验如何轻松访问LinkedIn和其他重要服务！