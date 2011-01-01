通过TIGER SMS使用虚拟电话号码在iFood上注册账号

此方法允许你通过TIGER SMS使用虚拟电话号码在iFood上注册

iFood是拉丁美洲领先的食品配送平台，在巴西和哥伦比亚设有官方业务。对于居住在这些地区以外但希望使用iFood的用户，仍可通过TIGER SMS等虚拟电话号码服务进行注册。

本教程将演示如何使用临时电话号码设置iFood账户，并实现在线短信验证，无论你身处巴西以外的哪个地方。

为何需要电话号码

在设置iFood账户时，提供电话号码至关重要。该号码用于验证你的身份，并防止平台出现虚假注册和机器人活动。若未验证你的号码，你将无法完成注册。

从巴西或哥伦比亚境外访问iFood

如果你身处巴西或哥伦比亚之外，iFood应用可能不会出现在你的应用商店中。以下是三种解决此问题的方法：

将你的Google Play或App Store地区更改为巴西。

从APKMirror等可靠来源下载APK文件。

请访问ifood.com.br/pwa，使用iFood的网络版。

即使你不在受支持的国家/地区，这些方法也能让你访问iFood。

通过 TIGER 短信注册虚拟号码

如果你无法获取巴西手机号码，你仍然可以通过使用虚拟或临时电话号码来完成验证过程。TIGER SMS就是其中一种最简单、最可靠的服务，可助你完成此操作。

分步说明：

在TIGER SMS上创建一个账户。

用少量资金充值你的账户余额——通常只需几美元就足够了。

选择巴西作为你的国家，并选择一个与iFood兼容的虚拟号码。

在iFood应用或网站上注册时，请输入此虚拟电话号码。

访问你的TIGER SMS控制面板，在线接收短信并获取验证码。

在iFood中输入收到的验证码，以完成你的注册。

重要提示：iFood可能会拒绝外国或非巴西的号码。因此，建议使用巴西的临时号码进行短信验证。

付款和账户要求

为了充分利用iFood的服务，请注意当地的几项要求：

CPF（Cadastro de Pessoas Físicas）：这是巴西的个人税号。在使用某些支付选项或申请折扣码时，可能需要用到它。

接受付款方式：iFood支持现金、银行卡以及PicPay等数字钱包。

折扣与优惠券：iFood经常为新老用户提供促销码。

2025年的新变化

2025年，iFood与Uber宣布建立开创性的合作伙伴关系，旨在提升双方用户的整体体验。此次合作推出了一系列创新功能，这些功能将在两个平台上均可使用，包括：

通过iFood平台无缝安排优步（Uber）出行

在Uber应用内直接从iFood订餐

这一组合功能将于2025年下半年在巴西特定城市率先推出，随后将扩展至全国。

结论

尽管iFood在巴西和哥伦比亚以外地区尚未正式推出，但你仍可通过TIGER SMS等服务获取虚拟号码或假电话号码，从而注册并使用该服务。

这种方法允许你：

不使用本地SIM卡创建账户

使用一个适用于短信验证的临时号码

从世界任何地方访问iFood

尽享iFood全方位体验，包括优惠活动和配送追踪

为获得最佳效果，请始终选择巴西虚拟号码，以尽量减少被iFood系统拒绝的风险。