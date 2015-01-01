 传奇“买比特币”笔记本售价100万美元：一个令人惊叹的故事
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传奇“买比特币”笔记本售价100万美元：一个令人惊叹的故事

内容

这本笔记本的名声故事

加密货币无处不在

空投或如何获得加密货币

如何获得空投

如何赚更多？

传奇“买比特币”笔记本售价100万美元：一个令人惊叹的故事

最近，加密货币行业发生了一件最不寻常的事件：一本传奇笔记本上写着“买比特币”被出售。它多少钱？这笔交易价值16 BTC或100万美元，你能相信吗？

这本笔记本的名声故事

2017年，当比特币价值2300美元时，一名年轻的实习生决定给自己的生活增添些色彩。他出现在珍妮特·耶伦在国会的演讲中，并趁机悄悄地在摄像机前举起了笔记本。这个勇敢的举动让这名实习生获得了几秒钟的名声，直到被要求离开会议室为止。

加密货币无处不在

你有没有注意到世界如何改变？一本普通的笔记本卖了一百万美元。加密货币正席卷我们的世界，随着每一天的过去，未来正变得越来越近！

空投或如何获得加密货币

许多新手开发团队已经在创建他们自己的加密货币或准备将它们“列入”并进一步向他们社区和游戏中最活跃的用户“空投”！

如何获得空投

在交易、加密货币交易、游戏中保持活跃。你可以立即尝试点击游戏《仓鼠格斗》（Hamster Kombat），它的下一个目标将是一个“空投”，你将能够获得许多他们的仓鼠币。

如何赚更多？

TIGER SMS的临时虚拟号码将允许您创建多个Telegram账户，以提升您在各种TelegramTech游戏中的账户。不要忘记为您的账户启用2FA保护。立即获取一个空投！

阿列克谢·沃尔科夫
作者: 阿列克谢·沃尔科夫

在线昵称为LexVolkov，是一位经验丰富的来自西伯利亚的IT记者，为软件开发和网络安全提供敏锐的见解。他的文章将复杂的IT概念与实际应用联系起来，使他成为俄罗斯科技界值得信赖的声音。