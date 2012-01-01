如何在TIGER SMS网站上充值余额

在本文中，我们将讨论目前在TIGER SMS网站上充值余额的所有选项。

1）通过Cryptomus充值 通过Cryptomus充值是最为清晰和方便的支付方式之一，适用于所有用户。

1. 转到充值余额选项卡

2. 选择Cryptomus支付方式

3. 在下方输入您想要充值到余额的金额

4. 点击“充值

5. 接下来会打开一个带有付款窗口的网站，在这里您需要选择加密货币和网络

6. 点击确认按钮并扫描QR码

7. 完成付款

2）通过Alipay充值 通过Alipay充值非常适合中国用户

1. 选择Alipay支付服务并点击充值

2. 网站将打开一个页面，在这里您需要选择要充值到余额的金额

3. 在下方输入您的联系信息，并选择其中一种提供的付款方式来确认支付。请注意，支付中会有手续费

4. 您需要返回TIGER SMS网站，并输入支付系统的确认码以完成支付。您需要在搜索引擎中输入订单号

5. 成功搜索后，页面上会显示支付信息，页面底部会显示卡密码。您需要将其粘贴到支付页面上

6. 要正确使用卡密码：首先点击您使用的支付系统按钮。之后，您可以成功使用卡密码

3）通过Lava钱包充值

1. 在选择支付方式页面中选择“LAVA”