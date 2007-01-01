 如何开始在Telegram争取猫币
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如何开始在Telegram争取猫币

内容

关于项目

关于CATS游戏的空投

如何邀请更多朋友

请按照以下步骤操作创建Telegram账户：

如何开始在Telegram争取猫币

CATS游戏是一个新的有前景的Telegram游戏

8月26日，与同名Telegram项目相关的DOGS代币（狗狗币）在交易所上市。这是Telegram加密货币迷你应用历史上第二次有此类项目取得成功——第一个是Notcoin。至少启动过一次游戏的用户已经成为他们自己的代币持有者。

这篇文章特别为那些要么没有及时参与DOGS，要么正在寻找类似项目以参与其中的人准备。这样的项目之一是CATS项目。

关于项目

这个项目与DOGS非常相似。我们通过Telegram账户的年龄、OG地位等获得初始积分。还可以通过完成简单任务获得积分，就像在其他游戏中一样，这些任务包括“加入某个群”、“玩游戏”等。还有邀请朋友的任务。我们稍后将讨论如何通过TIGER SMS服务获得更多推荐人。 还有交易任务、频道助推任务，如果你有Telegram会员，你将额外获得300积分。为什么是积分？因为目前这还不是代币。此外，这里可以绑定Bitget钱包。这是目前唯一可以绑定的钱包，这暗示CATS猫币与Bitget交易所合作，也许CATS代币将在这个交易所上市。

还可以通过邀请朋友获得积分。这与DOGS中的操作大致相同。邀请某些人可能给的更多，邀请其他人可能给的更少。当然，这取决于你邀请的朋友的Telegram账户的状态和年龄。目前，已经有31,206,338人参与了游戏。

但不要认为这个项目会像狗狗币DOGS一样结束，给每个人发放代币，然后大家立即去卖掉。不，开发者最近在他们的Telegram频道上发布了路线图，他们讲述了将在游戏中添加新的机制，比如与人工智能的游戏，比如我们可能会要识别猫，如果我理解正确的话，识别成功时我们可能也会获得积分，希望我们不必押上自己的积分，这样我们就可以赢得它们，同时还会添加自定义猫的功能。

可能会给每个人发放一只或多只小猫，你可以根据自己的喜欢改造它，大概率是用Cats积分。最有可能的是，你的定制小猫后来会成为NFT，并通过空投发放。这无疑比DOGS提供给我们的要好。

你可以卖掉它们，或者等待你能用它们买到别的NFT，它可能真的值点钱。在这里，我们几乎有100%的机会获得额外的NFT，也许还能像DOGS那样购买其他NFT。

关于CATS游戏的空投

根据提供的信息，最有可能的情况是空投将在2024年年底或者2025年的第一季度或第二季度进行。这段时间内用户可以积累更多的CATS代币（猫币），并邀请更多的朋友参与，从而使项目能够通过邀请合朋友或其他合作项目赚取更多的资金。预计CATS的空投规模将会比DOGS的空投更大，这无疑让参与者感到兴奋。此外，CATS项目在推出后不久就获得了相当大的关注，并迅速在类似项目中占据了第二位，尽管市场上也存在其他项目，但CATS也比其他项目更受欢迎。

如何邀请更多朋友

TIGER SMS服务可以在这方面提供帮助。TIGER SMS是一个提供一次性SMS验证的服务，允许用户发送和接收用于在不同平台上确认账户的消息，包括Telegram。这项服务保证了确认代码的快速和可靠交付，使其成为希望使用虚拟号码注册的用户的理想工具。通过TIGER SMS，用户可以创建无限数量的Telegram账户，并通过发送推荐链接到自己的账户来赚取更多的CATS积分。

创建Telegram账户的步骤包括访问TIGER SMS网站进行注册、充值、选择Telegram服务和国家，购买号码并完成注册过程。一旦拥有了新的Telegram账户，就可以通过发送推荐链接到另一个账户来赚取CATS积分。

请按照以下步骤操作创建Telegram账户：

1. 访问TIGER SMS网站并注册。

2. 值所需的金额。

3. 选择Telegram服务并指定您希望的国家。

4. 购买一个号码并完成注册过程。

当您拥有新的Telegram账户后，只需将推荐链接发送到您的另一个账户，就可以赚取CATS积分和猫币！

 

德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。