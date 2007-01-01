如何开始在Telegram争取猫币

CATS游戏是一个新的有前景的Telegram游戏

8月26日，与同名Telegram项目相关的DOGS代币（狗狗币）在交易所上市。这是Telegram加密货币迷你应用历史上第二次有此类项目取得成功——第一个是Notcoin。至少启动过一次游戏的用户已经成为他们自己的代币持有者。

这篇文章特别为那些要么没有及时参与DOGS，要么正在寻找类似项目以参与其中的人准备。这样的项目之一是CATS项目。

关于项目

这个项目与DOGS非常相似。我们通过Telegram账户的年龄、OG地位等获得初始积分。还可以通过完成简单任务获得积分，就像在其他游戏中一样，这些任务包括“加入某个群”、“玩游戏”等。还有邀请朋友的任务。我们稍后将讨论如何通过TIGER SMS服务获得更多推荐人。 还有交易任务、频道助推任务，如果你有Telegram会员，你将额外获得300积分。为什么是积分？因为目前这还不是代币。此外，这里可以绑定Bitget钱包。这是目前唯一可以绑定的钱包，这暗示CATS猫币与Bitget交易所合作，也许CATS代币将在这个交易所上市。

还可以通过邀请朋友获得积分。这与DOGS中的操作大致相同。邀请某些人可能给的更多，邀请其他人可能给的更少。当然，这取决于你邀请的朋友的Telegram账户的状态和年龄。目前，已经有31,206,338人参与了游戏。

但不要认为这个项目会像狗狗币DOGS一样结束，给每个人发放代币，然后大家立即去卖掉。不，开发者最近在他们的Telegram频道上发布了路线图，他们讲述了将在游戏中添加新的机制，比如与人工智能的游戏，比如我们可能会要识别猫，如果我理解正确的话，识别成功时我们可能也会获得积分，希望我们不必押上自己的积分，这样我们就可以赢得它们，同时还会添加自定义猫的功能。

可能会给每个人发放一只或多只小猫，你可以根据自己的喜欢改造它，大概率是用Cats积分。最有可能的是，你的定制小猫后来会成为NFT，并通过空投发放。这无疑比DOGS提供给我们的要好。

你可以卖掉它们，或者等待你能用它们买到别的NFT，它可能真的值点钱。在这里，我们几乎有100%的机会获得额外的NFT，也许还能像DOGS那样购买其他NFT。

关于CATS游戏的空投

根据提供的信息，最有可能的情况是空投将在2024年年底或者2025年的第一季度或第二季度进行。这段时间内用户可以积累更多的CATS代币（猫币），并邀请更多的朋友参与，从而使项目能够通过邀请合朋友或其他合作项目赚取更多的资金。预计CATS的空投规模将会比DOGS的空投更大，这无疑让参与者感到兴奋。此外，CATS项目在推出后不久就获得了相当大的关注，并迅速在类似项目中占据了第二位，尽管市场上也存在其他项目，但CATS也比其他项目更受欢迎。

如何邀请更多朋友

TIGER SMS服务可以在这方面提供帮助。TIGER SMS是一个提供一次性SMS验证的服务，允许用户发送和接收用于在不同平台上确认账户的消息，包括Telegram。这项服务保证了确认代码的快速和可靠交付，使其成为希望使用虚拟号码注册的用户的理想工具。通过TIGER SMS，用户可以创建无限数量的Telegram账户，并通过发送推荐链接到自己的账户来赚取更多的CATS积分。

创建Telegram账户的步骤包括访问TIGER SMS网站进行注册、充值、选择Telegram服务和国家，购买号码并完成注册过程。一旦拥有了新的Telegram账户，就可以通过发送推荐链接到另一个账户来赚取CATS积分。

请按照以下步骤操作创建Telegram账户：

1. 访问TIGER SMS网站并注册。

2. 值所需的金额。

3. 选择Telegram服务并指定您希望的国家。

4. 购买一个号码并完成注册过程。

当您拥有新的Telegram账户后，只需将推荐链接发送到您的另一个账户，就可以赚取CATS积分和猫币！