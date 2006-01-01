 2025年无需电话号码注册Wolt的方法
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2025年无需电话号码注册Wolt的方法

内容

什么是TIGER SMS，它是如何运作的？

TIGER SMS的主要优势：

如何使用TIGER短信注册成为优步（Uber）乘客

下载并启动优步（Uber）应用

2025年无需电话号码注册Wolt的方法

 

Wolt是一个在全球众多国家运营的、广受认可的食品配送、杂货店和按需服务平台。创建账户通常需要进行电话验证，但部分用户可能更倾向于不使用个人电话号码来完成验证。在本指南中，你将了解如何通过TIGER SMS平台使用虚拟号码注册Wolt账户——对于任何寻求临时电话号码或虚假电话号码进行验证的人来说，这是一个理想的解决方案。

 

注册成为Wolt快递员

 

想成为Wolt的配送合作伙伴吗？首先，你可以从Google Play商店或Apple App Store下载Wolt Partner应用程序。打开应用程序，填写注册表格，包括你的姓名、电话号码、电子邮件以及车辆详细信息。你还需要提交你的身份证件和其他相关文件，如驾驶执照和银行付款详情。

 

 

一旦获得批准，你将获得Wolt快递系统的访问权限。你可以使用自行车、摩托车或汽车进行配送——只要你的交通工具状况良好且符合安全规定。

 

 

收入受配送距离、订单大小和配送时间的影响。Wolt还允许客户给快递员小费，你可以选择自己的工作时间。为了获得最高收入，请重点关注需求量大的时间段（通常是中午12点到下午3点和晚上5点到9点）。

 

注意：作为独立快递员，你需自行负责税务管理。请咨询财务顾问以确保合规。

 

注册成为Wolt商家

 

要列出你的商家信息——无论是商店还是餐厅——请前往Wolt网站并填写商家申请表。你需要输入商家信息，如你的姓名、店铺地址、联系方式（可包括虚拟电话号码），并上传你的完整菜单。

 

Wolt按订单收取佣金，但不收取注册费。你可以随时退出合作关系，而不会受到任何处罚。付款周期灵活——根据你的需求，你可以选择每周、每两周或每六天付款一次。

 

配送范围通常为4公里半径内，但具体可能因地点而异。促销、折扣和定制优惠可直接通过Wolt Merchant Lite应用进行管理，如遇任何问题，包括订单错误或商品替换，Wolt提供全天候支持。

 

为何使用虚拟号码？

 

虚拟号码本质上是一个不与实体SIM卡或设备绑定的虚假电话号码。它通过互联网工作，对于那些想在线接收短信而不透露真实号码的人来说，是一个完美的解决方案。无论你是担心隐私，还是只是想获得一个用于接收短信的临时号码，像TIGER SMS这样的服务都是理想的选择。

 

分步指南：使用TIGER SMS注册Wolt

 

 

访问TIGER SMS网站 

创建账户或登录你的现有个人资料。

 

 

请选择你想要生成本地号码以进行验证的国家及地区代码。

 

 

选择你的临时电话号码

登录后，导航至所选国家。

浏览可用选项，并选择一个适合你Wolt注册的临时号码。

 

 

该号码现已可在线接收短信。

 

 

Wolt上注册

打开Wolt应用程序或网站。

 

 

输入你通过TIGER短信服务获取的虚假电话号码（即虚拟号码）。

 

请填写你的个人信息和账户凭证。

 

 

等待Wolt发送验证码。返回TIGER短信以查看包含验证码的接收信息。

 

 

完成验证流程

将你临时号码收到的短信验证码输入到Wolt平台。

 

 

完成注册。

 

一旦经过验证，你的Wolt账户将处于激活状态，你就可以开始使用所有可用服务——无论是订购、配送还是管理业务。

 

使用虚假电话号码进行验证的好处

 

隐私保护：避免暴露你的个人号码。

 

便利性：使用一个平台即可处理多项注册事务。

 

安全：防止垃圾邮件和自动语音电话发送至你的真实号码。

 

灵活性：从多个地区和本地电话区号中选择号码。

 

一次性使用：非常适合一次性注册或临时需求。

 

最后的想法

使用TIGER SMS等短信激活服务提供的临时电话号码，是在Wolt等平台上注册的智能且安全的方法。无论你是作为送餐员、商家加入，还是只是想订餐，你都可以在不使用真实电话号码的情况下完成注册。这种方法提供了增强的安全性、匿名性和便利性，使你的Wolt体验既高效又私密。

 

艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。