2025年无需电话号码注册Wolt的方法

Wolt是一个在全球众多国家运营的、广受认可的食品配送、杂货店和按需服务平台。创建账户通常需要进行电话验证，但部分用户可能更倾向于不使用个人电话号码来完成验证。在本指南中，你将了解如何通过TIGER SMS平台使用虚拟号码注册Wolt账户——对于任何寻求临时电话号码或虚假电话号码进行验证的人来说，这是一个理想的解决方案。

注册成为 Wolt 快递员

想成为Wolt的配送合作伙伴吗？首先，你可以从Google Play商店或Apple App Store下载Wolt Partner应用程序。打开应用程序，填写注册表格，包括你的姓名、电话号码、电子邮件以及车辆详细信息。你还需要提交你的身份证件和其他相关文件，如驾驶执照和银行付款详情。

一旦获得批准，你将获得Wolt快递系统的访问权限。你可以使用自行车、摩托车或汽车进行配送——只要你的交通工具状况良好且符合安全规定。

收入受配送距离、订单大小和配送时间的影响。Wolt还允许客户给快递员小费，你可以选择自己的工作时间。为了获得最高收入，请重点关注需求量大的时间段（通常是中午12点到下午3点和晚上5点到9点）。

注意：作为独立快递员，你需自行负责税务管理。请咨询财务顾问以确保合规。

注册成为 Wolt 商家

要列出你的商家信息——无论是商店还是餐厅——请前往Wolt网站并填写商家申请表。你需要输入商家信息，如你的姓名、店铺地址、联系方式（可包括虚拟电话号码），并上传你的完整菜单。

Wolt按订单收取佣金，但不收取注册费。你可以随时退出合作关系，而不会受到任何处罚。付款周期灵活——根据你的需求，你可以选择每周、每两周或每六天付款一次。

配送范围通常为4公里半径内，但具体可能因地点而异。促销、折扣和定制优惠可直接通过Wolt Merchant Lite应用进行管理，如遇任何问题，包括订单错误或商品替换，Wolt提供全天候支持。

为何使用虚拟号码？

虚拟号码本质上是一个不与实体SIM卡或设备绑定的虚假电话号码。它通过互联网工作，对于那些想在线接收短信而不透露真实号码的人来说，是一个完美的解决方案。无论你是担心隐私，还是只是想获得一个用于接收短信的临时号码，像TIGER SMS这样的服务都是理想的选择。

分步指南：使用 TIGER SMS 注册 Wolt

访问TIGER SMS网站

创建账户或登录你的现有个人资料。

请选择你想要生成本地号码以进行验证的国家及地区代码。

选择你的临时电话号码

登录后，导航至所选国家。

浏览可用选项，并选择一个适合你Wolt注册的临时号码。

该号码现已可在线接收短信。

在Wolt上注册

打开Wolt应用程序或网站。

输入你通过TIGER短信服务获取的虚假电话号码（即虚拟号码）。

请填写你的个人信息和账户凭证。

等待Wolt发送验证码。返回TIGER短信以查看包含验证码的接收信息。

完成验证流程

将你临时号码收到的短信验证码输入到Wolt平台。

完成注册。

一旦经过验证，你的Wolt账户将处于激活状态，你就可以开始使用所有可用服务——无论是订购、配送还是管理业务。

使用虚假电话号码进行验证的好处

隐私保护：避免暴露你的个人号码。

便利性：使用一个平台即可处理多项注册事务。

安全：防止垃圾邮件和自动语音电话发送至你的真实号码。

灵活性：从多个地区和本地电话区号中选择号码。

一次性使用：非常适合一次性注册或临时需求。

最后的想法

使用TIGER SMS等短信激活服务提供的临时电话号码，是在Wolt等平台上注册的智能且安全的方法。无论你是作为送餐员、商家加入，还是只是想订餐，你都可以在不使用真实电话号码的情况下完成注册。这种方法提供了增强的安全性、匿名性和便利性，使你的Wolt体验既高效又私密。