怎么注册OpenAI？国内的最详细教程只有这里有！

什么是OpenAI？OpenAI 是一个专注于开发和促进友好人工智能的研究组织，在各个领域进行研究，包括机器学习、机器人和经济学，它已经发布了几个开创性的工具和模型，在人工智能领域被广泛使用并具有影响力。除了研究活动外， 还从事教育和公共推广工作，帮助促进对人工智能及其对社会的潜在影响的更好理解。由于OpenAI是国外成立的，所以国内用户想要使用还是不行的，想用就必须有一个国外号码注册才行。怎么才能正规获取一个手机号，我想老虎平台一定能解你的惑。

老虎平台就能让你注册OpenAI账号？

老虎平台是什么网站？做什么的？这是一家在线接码平台，主要就是能接收全世界的验证码，也拥有全世界的号码资源。虽说能购买到手机号，但却是虚拟电话号码，老虎接码平台提供了便利的办法，让人人都能用上国外软件，方法很简单，下面来了解了解。

OpenAI注册教程的三个步骤

第一：在老虎平台上注册账号。

第二：在账户上充值金额，并购买虚拟临时手机号。

第三步：下载OpenAI，并成功注册OpenAI账户创建。

第一步，注册账号

1、跳转到老虎平台TIGER SMS首页；

2、在首页中的右上方点击中文，切换文字模式；

3、点击注册，因老虎平台对用户的隐私保护，所以无需个人电话验证就能注册账号，可以使用QQ邮箱注册，这样就有了账号。

第二步，充值金额

简单了解用户中心的功能后，点击【充值】；点击【购买卡密】，跳转到发卡网的页面，有多个充值金额，选择一个能接受的金额，选择支付宝支付，点击【立即支付】；支付成功，顺便复制订单页中的卡密，返回老虎平台，在充值页面，复制卡密，就充值成功了。充值后就可以购买OpenAI虚拟号码，搜索OpenAI，显示出的国家号，都可以购买。

第三步，打开OpenAI，OpenAI账户匿名创建

前往OpenAI的官方网站，打开并点击注册，把在老虎平台上购买的号码复制并粘贴到软件上，再用 OpenAI短信验证，老虎平台上有接收验证码服务，可以直接复制，再粘贴到软件上，最后软件就可以开始使用了。

只要跟这以上的三大操作步骤完成，就一定能成功注册OpenAI，就可以使用GPT-3 和DALL-E ，这包括组织活动和会议，发表文章和研究论文，并为所有级别的学习者提供资源和材料。挑选靠谱的网站去进行虚拟号码购买，这也是对网站的信任，幸好老虎平台提供接码服务，可以让更多用户都能体验并使用。不知道怎么拥有使用，就赶快试试以上的操作方法吧，不需要过高的金额，几块钱就能让你拥有一个虚拟手机号。