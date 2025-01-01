如何使用虚拟电话号码注册亚马逊Amazon账户

如何使用虚拟电话号码注册亚马逊账户

2025年，创建亚马逊账户变得既简单又安全，但需要严格遵守特定指南——尤其是选择使用虚拟电话号码注册时。在本文中，我将指导你使用短信激活平台TIGER SMS创建亚马逊账户的流程，TIGER SMS是一项实用的虚拟号码获取服务，同时我将强调2025年需要牢记的重要细节。

为什么在亚马逊注册时选择使用虚拟号码？

亚马逊要求通过电话号码验证来完成账户激活。对于那些希望保护隐私或轻松管理多个账户的人来说，通过TIGER SMS等服务使用虚假电话号码是一种明智的解决方案。这种方法让你可以在不透露实际电话号码的情况下在线接收短信。虚拟号码作为合法的本地号码，配有真实的区号，确保在平台上实现无缝验证。

TIGER SMS是一项专门用于验证目的的临时电话号码服务，使你能够在线接收短信。它是快速安全注册和确认亚马逊账户的理想工具。

TIGER SMS 通过虚拟号码注册亚马逊账户的步骤 使用通过虚拟号码注册亚马逊账户的步骤

创建一个之前未与亚马逊关联过的电子邮件账户（最好是唯一的电子邮件）。

在TIGER SMS上注册，并选择一个合适的临时号码或虚假电话号码进行验证，以便你能够在线接收来自亚马逊的短信。

在亚马逊上开始注册

前往亚马逊官方网站，并通过输入以下信息开始创建账户：

你的电子邮件、密码，在电话号码栏中，输入你从TIGER短信收到的临时号码。

接收验证码

在TIGER短信平台上等待来自亚马逊的含有验证码的短信。

在亚马逊上输入验证码以完成验证。

完成账户设置

填写其他详细信息（全名、地址等）。

如有需要，请添加付款信息（普通用户并不总是需要信用卡，但卖家需要）。

启用双因素身份验证（2FA）以增强安全性。

2025 年亚马逊账户注册的重要提示

安全与双因素认证

亚马逊坚持采用双因素身份验证。你可以通过应用程序生成的代码、短信或硬件密钥来启用2FA。

支付信息

老客户可以在不添加信用卡的情况下创建账户，但下单和访问完整功能时需要提供付款详情。

卖家账户注册

如果你想在亚马逊上销售商品，流程则更为复杂。这需要身份验证、商业详情以及产品/店铺信息。卖家可以选择个人账户或专业账户——后者每月需支付39.99美元，但允许销售超过40种产品并使用高级营销工具。

产品标题规则

自2025年1月21日起，亚马逊对产品名称实施了新规定——最多200个字符，不得使用特殊符号（除非是品牌的一部分），且对重复的单词有限制。

为何选择 TIGER SMS ？

可用性：提供多种虚拟号码选择，包括来自不同国家的本地号码，带有本地区号。

便利性：即时接收短信进行验证。

安全性：临时电话号码仅用于接收验证码，从而保护你的真实电话号码和隐私。

通过TIGER SMS使用虚假电话号码或虚拟电话号码注册亚马逊账户，是一种简单可靠的保护身份并快速完成验证的方法。遵循最新的安全建议和亚马逊的2025规则，你可以轻松创建账户，并享受该平台的所有功能，无论是购物还是销售。