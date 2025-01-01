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如何使用虚拟电话号码注册亚马逊Amazon账户

内容

如何使用虚拟电话号码注册亚马逊账户

为什么在亚马逊注册时选择使用虚拟号码？

使用TIGER SMS通过虚拟号码注册亚马逊账户的步骤

在亚马逊上开始注册

接收验证码

完成账户设置

2025年亚马逊账户注册的重要提示

为何选择TIGER SMS？

如何使用虚拟电话号码注册亚马逊Amazon账户

 

如何使用虚拟电话号码注册亚马逊账户

 

 2025年，创建亚马逊账户变得既简单又安全，但需要严格遵守特定指南——尤其是选择使用虚拟电话号码注册时。在本文中，我将指导你使用短信激活平台TIGER SMS创建亚马逊账户的流程，TIGER SMS是一项实用的虚拟号码获取服务，同时我将强调2025年需要牢记的重要细节。

 

 

为什么在亚马逊注册时选择使用虚拟号码？

 

亚马逊要求通过电话号码验证来完成账户激活。对于那些希望保护隐私或轻松管理多个账户的人来说，通过TIGER SMS等服务使用虚假电话号码是一种明智的解决方案。这种方法让你可以在不透露实际电话号码的情况下在线接收短信。虚拟号码作为合法的本地号码，配有真实的区号，确保在平台上实现无缝验证。

 

 

TIGER SMS是一项专门用于验证目的的临时电话号码服务，使你能够在线接收短信。它是快速安全注册和确认亚马逊账户的理想工具。

 

使用TIGER SMS通过虚拟号码注册亚马逊账户的步骤

 

创建一个之前未与亚马逊关联过的电子邮件账户（最好是唯一的电子邮件）。

 

 

TIGER SMS上注册，并选择一个合适的临时号码或虚假电话号码进行验证，以便你能够在线接收来自亚马逊的短信。

 

 

在亚马逊上开始注册

 

前往亚马逊官方网站，并通过输入以下信息开始创建账户：

你的电子邮件、密码，在电话号码栏中，输入你从TIGER短信收到的临时号码。

 

 

接收验证码

 

TIGER短信平台上等待来自亚马逊的含有验证码的短信。

 

 

在亚马逊上输入验证码以完成验证。

 

 

完成账户设置

 

填写其他详细信息（全名、地址等）。

 

 

如有需要，请添加付款信息（普通用户并不总是需要信用卡，但卖家需要）。

 

启用双因素身份验证（2FA）以增强安全性。

 

2025年亚马逊账户注册的重要提示

安全与双因素认证

亚马逊坚持采用双因素身份验证。你可以通过应用程序生成的代码、短信或硬件密钥来启用2FA

 

支付信息

老客户可以在不添加信用卡的情况下创建账户，但下单和访问完整功能时需要提供付款详情。

 

卖家账户注册

如果你想在亚马逊上销售商品，流程则更为复杂。这需要身份验证、商业详情以及产品/店铺信息。卖家可以选择个人账户或专业账户——后者每月需支付39.99美元，但允许销售超过40种产品并使用高级营销工具。

 

产品标题规则

2025121日起，亚马逊对产品名称实施了新规定——最多200个字符，不得使用特殊符号（除非是品牌的一部分），且对重复的单词有限制。

 

为何选择TIGER SMS

可用性：提供多种虚拟号码选择，包括来自不同国家的本地号码，带有本地区号。

 

便利性：即时接收短信进行验证。

 

安全性：临时电话号码仅用于接收验证码，从而保护你的真实电话号码和隐私。

 

通过TIGER SMS使用虚假电话号码或虚拟电话号码注册亚马逊账户，是一种简单可靠的保护身份并快速完成验证的方法。遵循最新的安全建议和亚马逊的2025规则，你可以轻松创建账户，并享受该平台的所有功能，无论是购物还是销售。

 

艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。