无需电话号码注册微软账户的步骤

如何在没有电话号码的情况下注册 Microsoft 帐户

2025年，创建微软账户是一个相当简单的过程，但需要谨慎对待，尤其是考虑到安全措施的加强。一个便捷的解决方案是通过TIGER SMS等可信赖的短信激活服务使用虚拟电话号码。如果你不想使用主号码或需要临时使用账户，这种方法尤其有用。

第一步：了解 Microsoft 帐户类型

在注册之前，了解不同类型的 Microsoft 帐户很重要：

l 个人账户——使用个人邮箱创建，常用于Xbox、Microsoft 365、Skype等。

l 工作或学校账户——由企业或教育机构等组织发放。

l 第三方托管账户——由外部提供商管理，常用于企业IT基础设施。

l 注意：在Windows Server 2025中，微软引入了一种新型账户：委托托管服务账户（dMSA）。它专为企业用户设计，旨在增强凭证安全性并简化密码管理。

第二步：通过 TIGER 短信获取临时电话号码

TIGER SMS是一个在线接收短信的平台，你可以在此租用临时电话号码以进行验证。使用方法如下：

前往TIGER SMS网站。

注册或登录你的账户。

向你的账户余额充值（激活费用通常为5至30卢布）。

在“购买号码”部分，选择你的区号、国家，并选择微软服务。

你的控制面板上将显示一个用于验证的虚假电话号码——这是你被分配的号码。

第三步：注册你的 Microsoft 帐户

前往微软账户创建页面。

输入一个电子邮件地址（你可以使用临时电子邮件）或创建一个新的。

设置密码并选择所在国家。

当提示输入电话号码时，请输入TIGER SMS提供的短信临时号码。

从你的TIGER SMS控制面板中获取验证码，并在微软网站上输入。

按照剩余的指示完成注册。

注意：如果你为13岁以下儿童注册账户，微软将要求家长或监护人同意——对于《我的世界》等服务来说，这一点尤为重要。

重要警告

1. 安全第一

2025年4月，微软推出了MACE凭证撤销系统，该系统错误地锁定了许多合法的Microsoft Entra ID用户。问题源于误报，将凭证误判为已泄露。

提示：如果你使用的是假电话号码或临时号码，请务必关联一个备用电子邮件或启用双因素身份验证（2FA），以防止失去对帐户的访问权限。

2. 再利用限制

微软密切监控虚拟号码的使用情况，尤其是频繁重复使用的情况。为避免问题，请：

使用独特且使用率低的数字。

避免在同一IP地址上连续创建多个账户。

结论

使用TIGER SMS提供的虚拟号码可以轻松注册微软账户，而无需透露你的个人电话号码。然而，在使用虚假电话号码或临时号码时，务必考虑相关风险——尤其是在微软日益严格的安全协议下。

如果该账户用于工作、学校或如《我的世界》等服务，请确保其安全措施得当，并且你拥有相应的使用权限。

常问问题

1. 我可以使用TIGER SMS虚拟号码进行微软验证吗？

是的，在账户注册时，可以使用虚拟号码来接收验证码。但是，为了后续登录和账户恢复，建议关联一个备用邮箱并启用双因素认证。

2. 如果未收到来自微软的短信验证码，我该怎么办？

在租用号码时，请确保你选择了正确的国家和“Microsoft”服务。如果问题仍然存在，请尝试获取新号码——有些号码可能被Microsoft系统阻止或标记。

3. 我能否使用一个TIGER SMS账户创建多个微软账户？

从技术上讲，是的。但如果账户是使用单个IP地址批量创建的，或者使用了重复的虚拟号码，微软可能会封锁这些账户。因此，最好使用唯一的号码，并在每次注册时更换IP地址。

4. 使用虚拟号码注册微软账户安全吗？

如果你采取预防措施，那么是安全的：关联备用邮箱、启用双因素身份验证，并避免重复使用该号码。请记住，如果检测到可疑活动，微软可能会限制访问。