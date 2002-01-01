 无需电话号码注册微软账户的步骤
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无需电话号码注册微软账户的步骤

内容

如何在没有电话号码的情况下注册 Microsoft 帐户

第一步：了解 Microsoft 帐户类型

第二步：通过TIGER短信获取临时电话号码

第三步：注册你的 Microsoft 帐户

无需电话号码注册微软账户的步骤

 

如何在没有电话号码的情况下注册 Microsoft 帐户

 

2025年，创建微软账户是一个相当简单的过程，但需要谨慎对待，尤其是考虑到安全措施的加强。一个便捷的解决方案是通过TIGER SMS等可信赖的短信激活服务使用虚拟电话号码。如果你不想使用主号码或需要临时使用账户，这种方法尤其有用。

 

 

第一步：了解 Microsoft 帐户类型

 

在注册之前，了解不同类型的 Microsoft 帐户很重要：

 

l  个人账户——使用个人邮箱创建，常用于XboxMicrosoft 365Skype等。

l  工作或学校账户——由企业或教育机构等组织发放。

l  第三方托管账户——由外部提供商管理，常用于企业IT基础设施。

l  注意：在Windows Server 2025中，微软引入了一种新型账户：委托托管服务账户（dMSA）。它专为企业用户设计，旨在增强凭证安全性并简化密码管理。

 

第二步：通过TIGER短信获取临时电话号码

 

TIGER SMS是一个在线接收短信的平台，你可以在此租用临时电话号码以进行验证。使用方法如下：

 

前往TIGER SMS网站。

 

 

注册或登录你的账户。

 

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向你的账户余额充值（激活费用通常为530卢布）。

 

 

在“购买号码”部分，选择你的区号、国家，并选择微软服务。

 

 

你的控制面板上将显示一个用于验证的虚假电话号码——这是你被分配的号码。

 

第三步：注册你的 Microsoft 帐户

 

前往微软账户创建页面。

 

输入一个电子邮件地址（你可以使用临时电子邮件）或创建一个新的。

 

 

设置密码并选择所在国家。

 

 

当提示输入电话号码时，请输入TIGER SMS提供的短信临时号码。

 

 

从你的TIGER SMS控制面板中获取验证码，并在微软网站上输入。

 

 

按照剩余的指示完成注册。

 

注意：如果你为13岁以下儿童注册账户，微软将要求家长或监护人同意——对于《我的世界》等服务来说，这一点尤为重要。

 

重要警告

1. 安全第一

20254月，微软推出了MACE凭证撤销系统，该系统错误地锁定了许多合法的Microsoft Entra ID用户。问题源于误报，将凭证误判为已泄露。

提示：如果你使用的是假电话号码或临时号码，请务必关联一个备用电子邮件或启用双因素身份验证（2FA），以防止失去对帐户的访问权限。

 

2. 再利用限制

微软密切监控虚拟号码的使用情况，尤其是频繁重复使用的情况。为避免问题，请：

 

使用独特且使用率低的数字。

 

避免在同一IP地址上连续创建多个账户。

 

结论

 

使用TIGER SMS提供的虚拟号码可以轻松注册微软账户，而无需透露你的个人电话号码。然而，在使用虚假电话号码或临时号码时，务必考虑相关风险——尤其是在微软日益严格的安全协议下。

 

如果该账户用于工作、学校或如《我的世界》等服务，请确保其安全措施得当，并且你拥有相应的使用权限。

 

常问问题

1. 我可以使用TIGER SMS虚拟号码进行微软验证吗？

是的，在账户注册时，可以使用虚拟号码来接收验证码。但是，为了后续登录和账户恢复，建议关联一个备用邮箱并启用双因素认证。

 

2. 如果未收到来自微软的短信验证码，我该怎么办？

在租用号码时，请确保你选择了正确的国家和“Microsoft”服务。如果问题仍然存在，请尝试获取新号码——有些号码可能被Microsoft系统阻止或标记。

 

3. 我能否使用一个TIGER SMS账户创建多个微软账户？

从技术上讲，是的。但如果账户是使用单个IP地址批量创建的，或者使用了重复的虚拟号码，微软可能会封锁这些账户。因此，最好使用唯一的号码，并在每次注册时更换IP地址。

 

4. 使用虚拟号码注册微软账户安全吗？

如果你采取预防措施，那么是安全的：关联备用邮箱、启用双因素身份验证，并避免重复使用该号码。请记住，如果检测到可疑活动，微软可能会限制访问。

 

艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。