Line账号注册：如何获取临时手机号？
内容
如何获取临时电话号码注册LINE账号
2025年，由于全球隐私保护、安全防护和打击虚假账号的趋势，注册LINE——这款在亚洲（特别是日本、泰国、台湾和印度尼西亚）最受欢迎的通讯应用——的流程已发生变化。然而，LINE仍然要求通过电话号码验证才能完成注册流程。那么，如果您不想使用个人号码或根本没有手机号该怎么办？这时就需要用到像TIGER SMS这样的虚拟号码服务了。
注册流程有何变化？
-
电话号码验证
LINE现在要求通过手机号码进行短信验证。用户必须通过短信接收OTP验证码（一次性密码）——没有验证码就无法完成注册。这排除了仅通过电子邮箱进行匿名注册的可能性。
-
地区账号关联
LINE会通过地理位置和IP地址来判断您所在的地区。这将影响：
-
某些功能的可用性（如LINE Pay、贴图、游戏）
-
注册时可接受的号码类型
使用VPN可能会引发系统怀疑或导致账号被封禁
-
更严格的虚假账号打击措施
LINE已升级系统以检测批量注册、虚假电话号码和垃圾信息行为。出现可疑行为的账号可能会：
-
被立即封禁
-
需要额外验证（如重新发送短信验证码）
-
增强的账号安全设置
注册后，LINE强烈建议（在某些国家/地区是强制要求）：
-
绑定电子邮箱
-
在应用内设置PIN码
-
验证新设备的登录
-
使用eSIM或虚拟运营商号码注册
成功与否取决于号码质量——必须能够可靠地接收短信。该号码还应是"干净的"——即之前未被用于LINE注册。TIGER SMS提供的正是这样的临时电话号码。
-
不再支持仅用邮箱注册
过去用户可以先通过邮箱注册，之后再绑定手机号。这一方式现已不可行。自2025年起，从一开始就需要通过手机号码进行短信验证。
-
实用建议：
-
使用真实手机号码可确保注册成功
-
如果使用虚拟号码，请选择像TIGER SMS这样在LINE注册方面有良好记录的可靠在线服务
-
避免重复使用同一个临时号码——LINE能够检测到这种行为
-
注册后立即绑定邮箱并设置PIN码以保护账号
为何选择虚拟号码？
虚拟号码为以下需求提供了实用解决方案：
-
保护隐私
-
绕过地区限制
-
无需购买额外SIM卡即可注册第二个账号
-
出于商业或开发目的测试应用
TIGER SMS是顶级的短信激活服务，提供包括LINE在内的主要平台的在线短信接收服务。
使用TIGER SMS注册LINE的逐步指南
第一步：在TIGER SMS创建账户
-
使用电子邮箱注册并设置高强度密码
-
注册完成后充值余额——支持的支付方式包括信用卡、加密货币和电子钱包
第二步：租用虚拟号码
-
从国家列表中选择支持LINE的地区（如日本、印度尼西亚、泰国）
-
购买用于接收短信的临时号码
第三步：在LINE注册
-
下载LINE应用