Line账号注册：如何获取临时手机号？

如何获取临时电话号码注册LINE账号

2025年，由于全球隐私保护、安全防护和打击虚假账号的趋势，注册LINE——这款在亚洲（特别是日本、泰国、台湾和印度尼西亚）最受欢迎的通讯应用——的流程已发生变化。然而，LINE仍然要求通过电话号码验证才能完成注册流程。那么，如果您不想使用个人号码或根本没有手机号该怎么办？这时就需要用到像TIGER SMS这样的虚拟号码服务了。

注册流程有何变化？

电话号码验证

LINE现在要求通过手机号码进行短信验证。用户必须通过短信接收OTP验证码（一次性密码）——没有验证码就无法完成注册。这排除了仅通过电子邮箱进行匿名注册的可能性。 地区账号关联

LINE会通过地理位置和IP地址来判断您所在的地区。这将影响：

某些功能的可用性（如LINE Pay、贴图、游戏）

注册时可接受的号码类型

使用VPN可能会引发系统怀疑或导致账号被封禁

更严格的虚假账号打击措施

LINE已升级系统以检测批量注册、虚假电话号码和垃圾信息行为。出现可疑行为的账号可能会：

被立即封禁

需要额外验证（如重新发送短信验证码）

增强的账号安全设置

注册后，LINE强烈建议（在某些国家/地区是强制要求）：

绑定电子邮箱

在应用内设置PIN码

验证新设备的登录

使用eSIM或虚拟运营商号码注册

成功与否取决于号码质量——必须能够可靠地接收短信。该号码还应是"干净的"——即之前未被用于LINE注册。TIGER SMS提供的正是这样的临时电话号码。 不再支持仅用邮箱注册

过去用户可以先通过邮箱注册，之后再绑定手机号。这一方式现已不可行。自2025年起，从一开始就需要通过手机号码进行短信验证。

实用建议：

使用真实手机号码可确保注册成功

如果使用虚拟号码，请选择像TIGER SMS这样在LINE注册方面有良好记录的可靠在线服务

避免重复使用同一个临时号码——LINE能够检测到这种行为

注册后立即绑定邮箱并设置PIN码以保护账号

为何选择虚拟号码？

虚拟号码为以下需求提供了实用解决方案：

保护隐私

绕过地区限制

无需购买额外SIM卡即可注册第二个账号

出于商业或开发目的测试应用

TIGER SMS是顶级的短信激活服务，提供包括LINE在内的主要平台的在线短信接收服务。

使用TIGER SMS注册LINE的逐步指南

第一步：在TIGER SMS创建账户

使用电子邮箱注册并设置高强度密码

注册完成后充值余额——支持的支付方式包括信用卡、加密货币和电子钱包

第二步：租用虚拟号码

从国家列表中选择支持LINE的地区（如日本、印度尼西亚、泰国）

购买用于接收短信的临时号码

第三步：在LINE注册