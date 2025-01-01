如何获取临时虚拟号码进行Yalla注册

2025年你应该了解的亚拉

如果想在Yalla平台上加入语音聊天、娱乐和实时通信的世界，但不想使用个人电话号码，可以使用虚拟号码轻松注册。用于此目的的最可靠的短信激活服务之一是TIGER短信。在本指南中，我们将使用临时电话号码引导您完成完整的注册过程，并重点介绍2025年Yalla政策的最新更新。

2025年你应该了解的亚拉

截至2025年，在Yalla上创建账户的过程仍然相对简单。然而，已经引入了一些重要的变化，特别是对于计划在商业上或更积极地参与平台的用户。

需要有效的电话号码

要注册，您仍然需要一个有效的手机号码。然而：

Yalla现在更难检查电话号码。许多低质量或虚假的数字往往不再有效。如果你在独联体国家，你可能很难获得验证码。

为了避免问题，请尝试使用来自中东国家的虚拟号码。您还可以使用VPN从该地区进行连接，这使得您的号码更有可能被接受。

增强的安全功能双因素身份验证（2FA）现在可用，可以在帐户设置中启用以增加保护。

如果您有以下情况，Yalla也可能要求身份验证：

计划举办热门语音室

希望通过虚拟礼物赚钱

想参加付费比赛

区域访问限制

在卡塔尔或伊朗等国家，该应用程序可能会受到部分限制。在这种情况下，使用VPN会有所帮助。

功能如下：

购买和发送礼物

提取收益

广告室可能因您的位置而异。

新的节制和行为规则

亚拉的温和政策在2025年变得更加严格。违反规定的账户，如使用粗俗语言、垃圾邮件或欺诈，现在被更快地禁止。

如果您要创建公共房间，请务必仔细阅读服务条款。

货币化要求

您只能在完成了解您的客户（KYC）验证后通过Yalla赚钱。

只有经过验证的活跃度和评级较高的用户才能获得虚拟礼物的真实现金。

使用虚拟号码成功注册 Yalla的技巧

如果您所在的国家限制访问Yalla，请使用VPN。

避免使用虚假电话号码创建多个帐户——这可能会导致禁令。

更喜欢来自完全支持应用程序的地区的短信临时号码。

步骤1：准备使用短信激活服务

首先，你需要一个虚拟号码。我们建议使用像TIGER SMS 这样的可信短信激活服务，因为：

它提供了Yalla支持的国家（如埃及、阿联酋、沙特阿拉伯）的数字

即使经过更严格的验证，它也能可靠地工作

注意：到2025年，Yalla的系统变得更加有选择性——并非所有用于验证的假电话号码都有效。请坚持使用Yalla完全支持的中东国家。

步骤2：通过TIGER短信获取临时号码

打开TIGER短信网站，在平台上注册并充值余额（小额通常就足够了）

在支持的服务列表中，选择Yalla

选择一个国家（埃及或阿联酋通常是最可靠的）

复制您发布的临时电话号码

步骤 3：在Yalla上注册

下载Yalla–前往App Store或Google Play，在手机上安装Yalla应用程序。

从TIGER短信中获取号码-在TIGER SMS上注册并选择一个虚拟电话号码。

打开Yalla并注册——打开Yalla应用程序时，从TIGER短信中输入虚拟号码。

等待代码–返回您的TIGER短信帐户。您将看到一条来自Yalla的代码消息。

输入代码–在Yalla应用程序中键入代码以完成帐户创建。

就是这样！现在，您可以在不提供真实电话号码的情况下使用Yalla。这是一种将您的号码保密或仅用于注册的好方法。