创建新的WhatsApp帐户并保持匿名

WhatsApp是一个便于沟通和工作的社交应用程序，但其注册需要电话号码进行验证。如果您没有国外的手机号码， 或者想保持匿名而不透露个人号码，该怎么办呢？

WhatsApp的虚拟号码

其中一个最方便的方法是通过TIGER SMS等服务使用临时虚拟号码。这使您可以收到验证短信，而无需使用真实号码。无需担心数据安全性 — 该服务保证匿名性和保护。

1. TIGER SMS注册：只需使用您的电子邮件在TIGER SMS网站上注册。

2. 充值：使用便捷的支付方式充值您的余额。

3. 获取虚拟号码：选择WhatsApp作为通讯应用，并选择您国家的运营商以获取虚拟号码。

4. 激活WhatsApp：在WhatsApp注册时输入此号码，并等待包含激活代码的短信。

5. 完成注册：复制TIGER SMS中的代码，并粘贴到WhatsApp中 — 完成！

使用TIGER SMS的优势

保密性：通过像TIGER SMS这样的服务使用虚拟号码可确保高度保密性。您的真实个人数据对WhatsApp和任何第三方都不可见，让您的隐私免受未经授权的访问和垃圾信息干扰。

地理灵活性：TIGER SMS允许您从各个国家选择虚拟号码，这对于在世界各地的用户尤为方便。

易用性：通过TIGER SMS获取和激活WhatsApp的虚拟号码的过程非常简单和直观。您不需要了解特殊的技术技能 — 一切都通过服务的网络界面完成。

可靠性和速度：TIGER SMS以其可靠性和快速响应而闻名。您可以确保迅速收到激活代码的短信，立即开始使用新的匿名账户的WhatsApp。

通过TIGER SMS使用虚拟号码是那些重视在数字世界中隐私和安全性的人的绝佳选择。这种方法使您可以享受WhatsApp的所有好处，而不必透露真实电话号码。在可以轻松安全地保持匿名时，无需泄露个人信息。