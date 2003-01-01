怎么注册Skype呢？

国际通讯软件比较出名的就有一款，这个就是Skype，它支持语音通话、视频通话、消息和文件共享等功能，这些就像咱们国内的微信软件。但Skype是国际通用的，在2003年推出，迅速成为全球用户广泛使用的通讯工具。

在中国内地，Skype的基本功能语音通话、视频通话和发送消息是可以使用的，但由于中国的网络监管政策，部分功能可能会受到限制或不稳定，尤其是在没有使用VPN（虚拟专用网络）的情况下。不管有多少限制，内地的朋友们想使用只需要简单的一步，这就是国外手机号，这个比较难，可以使用接码电话，但是对于大多用户自然是不知道怎么操作的，下面就给大家讲一讲获取外国手机号的方法。

获取接码电话的办法

很多人不知道接码电话是什么？这里再讲解一下，这其实就是一个国外虚拟手机号，可以利用平台来接码，收到验证码就能登录Skype这样的国外软件了。关于平台，小编首要推荐老虎平台这个网站，这个平台统计了世界上所有的号码资源，所拥有的优势更是给了国内用户更好的便利，所以也可以放心选择购买老虎平台。

怎么在老虎平台上注册Skype呢？下面我们就来看看吧，这详细地步骤一定能让你轻松易懂！

1、进入老虎平台TIGER SMS

2、先转换到中文模式，更方便我们观看，点击【注册】，就能看到登录方式了，输入电子邮箱、密码、和手机号等信息之后，点击【接码平台】，就注册成功了。

3、有了账户之后，需要先充值才能有虚拟手机号，点击【充值】选择自己能够支付的软件，对账户进行充值。

4、充值完成之后，点击【购买号码】进入到购买页面，就可以直接搜Skype，右侧就能看到每个国家的虚拟手机号价格了，选择喜欢的国家，就能国内注册Skype了。

将上面的步骤完成后，就已经成功90%了，最后一步只需在手机上下载Skype这个软件。

1、电脑或手机随便下载一个Skype，页面中就会有注册的入口，输入在老虎平台上购买的账号。

2、输入之后，系统就会向手机号发送验证码短信，前往老虎平台中的虚拟号页面查看。

3、复制验证码到Skype上，输入之后，点击【注册】按钮，就完成注册了。

4、根据以上的流程完整操作下来，Skype账号就算完成了，我们就能来加好友，发送信息了。

Skype作为一款全球知名的通讯软件，虽然在内地使用受到限制，但只要掌握正确的操作方法就一定能使用上软件。无论是个人还是企业用户，掌握了老虎平台网站，什么软件都能轻而易举的使用上，每个国家的项目APP都能在这里完成注册登录使用。