 怎么注册Open AI呢？
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怎么注册Open AI呢？

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获取注册Open AI的方法

下面的最后一步了，只需要前往Open AI官网。

怎么注册Open AI呢？

AI的普及程度已经遍布世界各地，虽然国内也有许多知名的AI程序，但国外的Open AI实属最火，著名的GPT系列模型就是案例，所以不少需要使用AI程序都会选择这款。国内注册Open AI是需要先访问官方网站，再点击Sign Up按钮，使用电子邮件地址创建一个新账户，登录之后就可以用来生成你喜欢的内容了。但要是注册这么简单，就不会有那么多人需要国外手机号了，因为国内网络环境的限制，所以访问Open AI的官网和使用其他服务时，就需要VPN来绕过网络限制，也就是所谓的加速器。

 

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加速器很好处理，不少人都有登录国外网站的梯子，最重要的还是国外手机号，这里需要先找到一个接码平台，利用平台才能购买虚拟手机号。这里国内知名的老虎平台网站，点击就能直接跳转到转码平台。老虎平台是拥有众多全球知名的APP，可以在线登录交流各国网友，且100%保护隐私的，匿名使用更便利。

 

 

获取注册Open AI的方法

 

点击链接跳转到接码平台，点击右上角的切换中文模式，这样内地的用户就能方便理解意思了。看到【账户登录】和【注册】，点击【注册】，跳转到老虎接码平台的登录方式。填写登录、电子邮箱、密码、联系方式等信息，点击【老虎接码平台】，就注册成功了。

 

登录账户之后，就看到我们的用户信息了，在这里能看到【购买号码】和【充值】等选项，想要获取虚拟手机号来注册Open AI，需要先在账户中充值金额。点击【充值】，能看到各个国家的支付方式，根据自己能支付的方式，输入金额后，就能完成充值了。

 

 

账户上有了金额之后，点击【购买号码】，能看到两个搜索页面，我们搜素需要注册的Open AI，在右边的搜索栏中选择国家，就能看到不同国家所对应的金额了。

 

点击【购买】，Open AI的虚拟手机号就购买成功了，在下方的在线手机号，就能看到我们所使用的虚拟手机号了。

 

 

下面的最后一步了，只需要前往Open AI官网。

 

进入Open AI的官网页面后，使用电子邮箱或Google或Microsoft账号进行注册，用在老虎平台上购买的手机号来注册。填入手机号后，Open AI会发送一封验证邮件到手机号的邮箱，这需要验证，联系老虎平台客服解决问题。登录后，根据提示填写个人信息、包括姓名、国家、地区等。当然如果你需要使用Open AI的API服务，可以在账户设置中生成API密钥，这个密钥将用于在你的应用程序中调用Open AI的服务。

 

整个使用方法就是这些了，老虎接码平台在国内使用还是很不错的，毕竟现在很少有能知道怎么连接国外APP的平台了，而老虎平台可以为客户提供更便利更好用的站点，以后就可以随便使用各种国外软件了。

艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。