怎么注册Open AI呢？

AI的普及程度已经遍布世界各地，虽然国内也有许多知名的AI程序，但国外的Open AI实属最火，著名的GPT系列模型就是案例，所以不少需要使用AI程序都会选择这款。国内注册Open AI是需要先访问官方网站，再点击Sign Up按钮，使用电子邮件地址创建一个新账户，登录之后就可以用来生成你喜欢的内容了。但要是注册这么简单，就不会有那么多人需要国外手机号了，因为国内网络环境的限制，所以访问Open AI的官网和使用其他服务时，就需要VPN来绕过网络限制，也就是所谓的加速器。

加速器很好处理，不少人都有登录国外网站的梯子，最重要的还是国外手机号，这里需要先找到一个接码平台，利用平台才能购买虚拟手机号。这里国内知名的老虎平台网站，点击就能直接跳转到转码平台。老虎平台是拥有众多全球知名的APP，可以在线登录交流各国网友，且100%保护隐私的，匿名使用更便利。

获取注册Open AI的方法

点击链接跳转到接码平台，点击右上角的切换中文模式，这样内地的用户就能方便理解意思了。看到【账户登录】和【注册】，点击【注册】，跳转到老虎接码平台的登录方式。填写登录、电子邮箱、密码、联系方式等信息，点击【老虎接码平台】，就注册成功了。

登录账户之后，就看到我们的用户信息了，在这里能看到【购买号码】和【充值】等选项，想要获取虚拟手机号来注册Open AI，需要先在账户中充值金额。点击【充值】，能看到各个国家的支付方式，根据自己能支付的方式，输入金额后，就能完成充值了。

账户上有了金额之后，点击【购买号码】，能看到两个搜索页面，我们搜素需要注册的Open AI，在右边的搜索栏中选择国家，就能看到不同国家所对应的金额了。

点击【购买】，Open AI的虚拟手机号就购买成功了，在下方的在线手机号，就能看到我们所使用的虚拟手机号了。

下面的最后一步了，只需要前往Open AI官网。

进入Open AI的官网页面后，使用电子邮箱或Google或Microsoft账号进行注册，用在老虎平台上购买的手机号来注册。填入手机号后，Open AI会发送一封验证邮件到手机号的邮箱，这需要验证，联系老虎平台客服解决问题。登录后，根据提示填写个人信息、包括姓名、国家、地区等。当然如果你需要使用Open AI的API服务，可以在账户设置中生成API密钥，这个密钥将用于在你的应用程序中调用Open AI的服务。

整个使用方法就是这些了，老虎接码平台在国内使用还是很不错的，毕竟现在很少有能知道怎么连接国外APP的平台了，而老虎平台可以为客户提供更便利更好用的站点，以后就可以随便使用各种国外软件了。