利用虚拟号可以注册Yahoo账号吗？

Yahoo作为世界上第二大搜索引擎，其业务遍布全球20多个国家和地区，为超过5亿的用户提供了网络搜索服务。但在创建 Yahoo 账户时，需要提供电话号码才能完成，部分用户为了对自己的隐私保护，不希望使用个人电话注册，那么，无需真实手机号怎么注册 Yahoo呢？

实际上，利用虚拟电话号码，也可以完成Yahoo 注册。比如，你通过TIGER SMS接码平台完成虚拟号码购买后，就可以利用所购买的国外号码注册，这种方法就无需个人电话验证，全程匿名注册，可以有效保护个人的信息安全。

通过 TIGER SMS 获取虚拟号有哪些好处？

在使用虚拟号注册国外社交平台时，如果虚拟号安全性不够高，可能注册的账号就会存在使用期限较短，容易出现风控等多种风险。而通过TIGER SMS获取虚拟号就有以下好处：

(1) 隐私保护：在这个信息泄露风险日益增大的时代，使用虚拟号可以有效保护你的真实手机号码不被泄露，避免接到不必要的骚扰电话。而通过TIGER SMS购买国外手机号注册，你无需短信创建账户，只需要电子邮件即可。

(2) 价格低：在TIGER SMS平台中，你可以以最低的价格购买到临时手机号，节省注册国外平台的资金。

(3) 接码不成功不收费：如果你所购买的国外手机号码接收验证码不成功，平台不会收取任何费用，等于你只需要为你收到的短信付费即可。

(4) 资源丰富：TIGER SMS提供了世界各地海量的在线号码资源，在这里，你可以完成任意平台、任意项目的号码来替代验证方式。

TIGER SMS 获取虚拟号的步骤

如何操作才能成功获取虚拟号创建 Yahoo 海外账户呢？无需电话号码的 Yahoo 账户究竟该如何注册呢？TIGER SMS提供了在线号码服务及接收验证码服务，只需要通过TIGER SMS获取虚拟号进行Yahoo 验证，就可以安全创建 Yahoo 账户了。下面是获取虚拟号的步骤。

TIGER SMS 账号 第一步：注册账号

我们需要先进入TIGER SMS的官网网站，系统会自动将语言切换为中文，随后你在页面右上角，即可看到“登录/登记”的选项，点击“登记”后，根据页面提示填写信息后，就可以注册TIGER SMS账号了。





第二步：完成充值

在个人中心的界面中，点击左侧菜单栏中的“充值”按钮，即可进行充值。通常情况下，我们只需在页面中选择一个充值之后，输入需要充值的金额，点击下面的“立即充值”，就可以完成充值操作了。





第三步：购买虚拟号码

在“购买号码”的界面中，就可以购买虚拟号来进行国际 Yahoo 注册了。在“项目”的选项中，直接输入Yahoo ，之后选择任意一个国家的号码，点击下方的“购买”按钮，就可以进行无需使用电话号码的海外 Yahoo 注册了。





获取虚拟号后，就可以使用无需手机注册方式来注册无需手机验证的 Yahoo账户。如果你想要无需手机号 Yahoo，赶紧行动起来！