怎么在国内注册WhatsApp，最详细的攻略教程

WhatsApp作为海外最常用的一款即时通讯软件，主要功能可以发送文字、语音、图片、视频等消息，实现快速沟通。这款软件在全球范围内拥有庞大的用户群体，尤其在欧美、亚洲和非洲等地区，不仅可以实现个人使用，也被企业和组织群体用于客户服务和团队协作等方面。虽然亚洲使用人群也挺多的，但国内却又防盗网，根本玩不了国外的软件，这可让小伙伴们都犯了难，但还是有办法解决的，下文将为大家呈现最详细的WhatsApp注册教程，保准一次就成功！

如何注册账号教程

一、购买国外手机号

国内的手机号直接注册，那肯定是不行的，ip就直接限制了，更别提接收验证码了，而国外虚拟号码可以在接码平台上直接获取验证码，直接登录，就比如Tiger SMS（老虎平台），这个平台是一家正规的国外接码平台，只需购买相应国家的手机号，收取短信验证码后，即可登录。详细操作步骤如下：

1.TIGER SMS 网站，点击上方的注册，根据提示输入信息之后进行注册。

2.有了账号就可以购买国外手机号，在购买之前是需要对账户进行充值的，老虎平台支持的付款方式比较全面，在国内直接点击【支付宝】并输入金额即可充值。

3.充值完成，在个人账户中找到【购买号码】的选项点击进入，在搜索栏中输入WhatsApp，就会看到多个国家，选择一个你喜欢的国家进行购买即可。

这个步骤详细地说明了，在接码平台上如何注册以及购买国外手机号的教程，下面继续为大家讲解怎么注册WhatsApp和收验证码？

二、注册WhatsApp

打开WhatsApp客户端即可看到注册的以及登录的入口，在注册账号的页面，选择刚刚购买的手机号国家并输入号码，即可根据提示向该号码发送验证短信。进入我的账户页面，点击【购买号码】，在页面下方可以看到自己刚刚购买的号码，刷新之后，当前页面即可有验证码显示，复制验证码粘贴到WhatsApp对应的位置，即可完成。

这便是WhatsApp在国内注册的教程了，是不是很简单呢，而且还无需电话号码，就能轻松使用。那很多人好奇这个老虎平台，担心隐私会不会泄露，在这里可以否则人的告诉大家，老虎平台是一家正规的网站，提供无SIM卡注册、短信平台、短信服务、虚拟SIM卡的服务，稳定性非常强，能够保证接码的成功率。平台中如果接码不成功，也可以取消订单来实施退款操作，不会让用户损失一分钱。

WhatsApp因为采用端到端加密技术，所以确保了用户的通信内容安全保密，这让海外网友无不喜欢这款软件，如果你对此也感兴趣，那赶快注册老虎平台实现登录自由吧！