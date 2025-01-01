登录国际版WeChat不再是难题，手机号问题已解决！

国际版WeChat是腾讯为海外用户退出的微信版本，与国内的版本功能都是一致，但想用国内的软件比如滴滴打车、美团就用不了，但这影响不大。很多国外人都想要体验一番国际版WeChat的功能，所以只需要海外手机号就能注册，但国内人再用国内的手机号显然是不行的，也必须要拥有海外手机号。

那你知道怎么注册国际版WeChat吗？这对小编来说早已不是难题，因为我不仅想登录WeChat，还是想登录国际版抖音TikTok、ins、YouTube、Facebook等这些热门软件，都是想使用哪个就用哪个？想知道小编是怎么做到的吗？其实非常简单，买一个虚拟手机号就好了，我每次只要了几块钱的价格就能买到很多便宜的国家号，这样就实现了想登录就登录，不用自己的手机号，隐私也不用担心了。

为什么要购买虚拟手机号？那还不是因为购买真正的国外手机号需要到国外办理，想要正规渠道办到是比较难的，还不如用便宜的虚拟手机号。每次扣费是验证码的价格，有些不热门的国家只需要几毛钱就能登录上，这种办法小编已经使用了两年，是真的好用！

我一般用的是老虎接码平台，这个平台是国外的网站，所以想要打开网站，各位还需要连接加速器，有了加速器就能打开任何的国外软件。先打开老虎平台的网站就能了解虚拟号是如何获得的，https://tiger-sms.shop/cn这个就是网站，打开后可以看了解了解该网站的内容。

如果你也想要注册国际版WeChat，那小编可以给各位讲一讲是如何获取WeChat的虚拟手机号的。网站打开后，先注册账号，这里使用邮箱就可以登录的，不过还是要填写一个手机号，方便我们忘记密码，找回账号更方便。

注册好了后，进入到你的后台，后台有很多的功能，充值和购买号码都是在这里操作的。先操作充值项目，虽然是国外网站，但国内的微信和支付宝都支持使用，充值按照自己想充多少，第一次的可以先充值30元来试一试。

充值好了后，再点击购买号码，在第一个搜索栏中输入WeChat，就能看到出来了很多国家，下图就能看出有美国、日本、乌克兰、西班牙、巴西等，后边就是价格，我们充值的30元，是可以购买很多次号码了，选择你喜欢的国家购买。

购买成功后，就是下图的这个样子了，有了号码就能去注册美国版WeChat了。

最后，我们就可以下载国际版WeChat了，根据注册页面来设置美国号码，输入号码后直接登录，验证码就可以返回老虎平台来获取了，几步简单的操作就能让你注册国际版WeChat。

只要按照小编的这个操作来完成，绝对让你轻松注册到WeChat，而且想注册哪个喜欢的国家都可以，价格还不贵，是不是很简单方便，赶快去操作起来吧！