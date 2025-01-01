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登录国际版WeChat不再是难题，手机号问题已解决！

登录国际版WeChat不再是难题，手机号问题已解决！

国际版WeChat是腾讯为海外用户退出的微信版本，与国内的版本功能都是一致，但想用国内的软件比如滴滴打车、美团就用不了，但这影响不大。很多国外人都想要体验一番国际版WeChat的功能，所以只需要海外手机号就能注册，但国内人再用国内的手机号显然是不行的，也必须要拥有海外手机号。

 

那你知道怎么注册国际版WeChat吗？这对小编来说早已不是难题，因为我不仅想登录WeChat，还是想登录国际版抖音TikTok、ins、YouTube、Facebook等这些热门软件，都是想使用哪个就用哪个？想知道小编是怎么做到的吗？其实非常简单，买一个虚拟手机号就好了，我每次只要了几块钱的价格就能买到很多便宜的国家号，这样就实现了想登录就登录，不用自己的手机号，隐私也不用担心了。

 

为什么要购买虚拟手机号？那还不是因为购买真正的国外手机号需要到国外办理，想要正规渠道办到是比较难的，还不如用便宜的虚拟手机号。每次扣费是验证码的价格，有些不热门的国家只需要几毛钱就能登录上，这种办法小编已经使用了两年，是真的好用！

 

我一般用的是老虎接码平台，这个平台是国外的网站，所以想要打开网站，各位还需要连接加速器，有了加速器就能打开任何的国外软件。先打开老虎平台的网站就能了解虚拟号是如何获得的，https://tiger-sms.shop/cn这个就是网站，打开后可以看了解了解该网站的内容。

 

 

如果你也想要注册国际版WeChat，那小编可以给各位讲一讲是如何获取WeChat的虚拟手机号的。网站打开后，先注册账号，这里使用邮箱就可以登录的，不过还是要填写一个手机号，方便我们忘记密码，找回账号更方便。

 

 

注册好了后，进入到你的后台，后台有很多的功能，充值和购买号码都是在这里操作的。先操作充值项目，虽然是国外网站，但国内的微信和支付宝都支持使用，充值按照自己想充多少，第一次的可以先充值30元来试一试。

 

 

 

充值好了后，再点击购买号码，在第一个搜索栏中输入WeChat，就能看到出来了很多国家，下图就能看出有美国、日本、乌克兰、西班牙、巴西等，后边就是价格，我们充值的30元，是可以购买很多次号码了，选择你喜欢的国家购买。

 

 

购买成功后，就是下图的这个样子了，有了号码就能去注册美国版WeChat了。

 

 

最后，我们就可以下载国际版WeChat了，根据注册页面来设置美国号码，输入号码后直接登录，验证码就可以返回老虎平台来获取了，几步简单的操作就能让你注册国际版WeChat。

 

只要按照小编的这个操作来完成，绝对让你轻松注册到WeChat，而且想注册哪个喜欢的国家都可以，价格还不贵，是不是很简单方便，赶快去操作起来吧！

 

艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。