Viber这款软件有什么特色功能，如何才能使用它？

如今，智能手机越做越强大，移动互联网也越来越普及，手机上的免费网络电话越来越受欢迎，因为可以通过网络打电话，这也不算花费，也没有巨额的账单。早期在国内我们就在手机上安装QQ和微信两大网络语音聊天工具，现阶段已经划分为两阶段，QQ的群体则是青少年使用，微信则是成年人以上人群在使用。

今天要介绍的主角是Viber，它也是一款网络通话和发信息的软件，用户通过无线网络就能和其他用户免费通话、传送图片、视频和音频，功能上没有太大区别，但由于是国外公司开发的通讯软件，所以在国内并不支持使用。





长期使用Viber的用户肯定比较熟悉Viber社区和聊天室，而这个公共聊天室曾经属于Viber公共账户，创建这个功能是为了让品牌能够基于商业用途。在最流行的时候，不在泰国一度被称为“国民软件”，除此之外还集中在东欧和亚洲的其他国家。

很多人去应用商店都搜索不到Viber这个软件，这是因为国内不支持下载，但只要你有渠道，也是能轻松下载并使用的。看到很多朋友都想要加速器和电话号码的渠道，就给大家推荐老虎接码平台TIGER SMS吧！这是一个购买虚拟号的平台，可以买到不同国家的虚拟号码，直接登录到软件上就能用了。在老虎平台TIGER SMS上大家可以放心购买，这是一家国外正规的接码平台，其价格也是市场最低价，大家可以去尝试尝试。今天就来教给大家怎么注册和使用Viber账户。





注册国外软件，是必须要国外手机号才行的，在老虎平台上可以购买国外号，虽然是虚拟号码，但是可以接收验证码，依旧可以注册使用。现在小编就教给大家详细地操作过程，保证一次就能成功注册。

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接着可以先浏览网站内容，来确定是否正规靠谱，下面就可以进入充值这一项。钱会自动兑换为当天汇率的美元，充值一次可以接收很多次的验证码，价格也挺便宜的。





账号中有了金额，就可以购买Viber国家号，找到购买号码功能，选择一个国家号码，在在线手机号中显示的号码就是购买的号码。前往网页端注册Viber，出现的界面选择输入购买的手机号，再点击获取验证码，这一步是需要到老虎平台上查看验证码并获取的，完成后就成功注册Viber了。





对于很多国内人来讲，想要使用国外软件，但却不知道怎么使用，不知道如何使用Viber，这篇文章对所有疑问都能一一解答，也能让所有人简单快捷地使用虚拟手机号。