 Viber这款软件有什么特色功能，如何才能使用它？
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Viber这款软件有什么特色功能，如何才能使用它？

Viber这款软件有什么特色功能，如何才能使用它？

如今，智能手机越做越强大，移动互联网也越来越普及，手机上的免费网络电话越来越受欢迎，因为可以通过网络打电话，这也不算花费，也没有巨额的账单。早期在国内我们就在手机上安装QQ和微信两大网络语音聊天工具，现阶段已经划分为两阶段，QQ的群体则是青少年使用，微信则是成年人以上人群在使用。

 

今天要介绍的主角是Viber，它也是一款网络通话和发信息的软件，用户通过无线网络就能和其他用户免费通话、传送图片、视频和音频，功能上没有太大区别，但由于是国外公司开发的通讯软件，所以在国内并不支持使用。


长期使用Viber的用户肯定比较熟悉Viber社区和聊天室，而这个公共聊天室曾经属于Viber公共账户，创建这个功能是为了让品牌能够基于商业用途。在最流行的时候，不在泰国一度被称为“国民软件”，除此之外还集中在东欧和亚洲的其他国家。

 

很多人去应用商店都搜索不到Viber这个软件，这是因为国内不支持下载，但只要你有渠道，也是能轻松下载并使用的。看到很多朋友都想要加速器和电话号码的渠道，就给大家推荐老虎接码平台TIGER SMS吧！这是一个购买虚拟号的平台，可以买到不同国家的虚拟号码，直接登录到软件上就能用了。在老虎平台TIGER SMS上大家可以放心购买，这是一家国外正规的接码平台，其价格也是市场最低价，大家可以去尝试尝试。今天就来教给大家怎么注册和使用Viber账户。

 


 

注册国外软件，是必须要国外手机号才行的，在老虎平台上可以购买国外号，虽然是虚拟号码，但是可以接收验证码，依旧可以注册使用。现在小编就教给大家详细地操作过程，保证一次就能成功注册。

进入到网页老虎平台TIGER SMS网站。首先，先来注册这个网站的账号，请使用有效邮箱或以便之后的登录使用。

 


 

接着可以先浏览网站内容，来确定是否正规靠谱，下面就可以进入充值这一项。钱会自动兑换为当天汇率的美元，充值一次可以接收很多次的验证码，价格也挺便宜的。

 


 

账号中有了金额，就可以购买Viber国家号，找到购买号码功能，选择一个国家号码，在在线手机号中显示的号码就是购买的号码。前往网页端注册Viber，出现的界面选择输入购买的手机号，再点击获取验证码，这一步是需要到老虎平台上查看验证码并获取的，完成后就成功注册Viber了。

 


 

对于很多国内人来讲，想要使用国外软件，但却不知道怎么使用，不知道如何使用Viber，这篇文章对所有疑问都能一一解答，也能让所有人简单快捷地使用虚拟手机号。

 

 

 

德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。