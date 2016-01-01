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怎么注册Uber

怎么注册Uber

Uber是什么？Uber是美国先进的互联网公司，技术上不输谷歌和FB等公司，这是一家主要提供乘车服务的科技公司，为消费者提供乘车、送餐和货运服务。这款软件比较类似国内的滴滴，也是打车服务，从始至终只为出行，但Uber和滴滴还是不同的，除了打车、拼车、专车的服务，还可以提供外卖配送、提供货运匹配服务，将消费者与餐馆、杂货店和其他商家联系起来，从而提供更多的配送服务。

 

在最初Uber上线时，按照计划需要为快递员支付每小时20-30美元的费用，还计划位快递员一个免费的iphone4S，可以让他们收到附近客户的取件请求。Uber要求快递员在21岁以上，能够骑自行车并拥有地铁卡，快递员也必须完成背景检查，并通过Uber纽约办公室的入职阶段。这项试验让每一位用户都放心自己的安全，并保证物件能够准时到达。

 

2016121日上午，Uber计划在美国10座城市推出全方位送餐服务，在201510月推出一小时送上门的同城快递服务，2016Uber向多个行业推出了物品快递服务，从而让专车司机的收入和功能最大化。这些服务让更多的年轻人和中年人有了工作选择，不再为找不到工作而发愁。

 

国内的软件商店中就有Uber这款软件，不管在国内还是国外使用都可以用中国号码，但在国外需要开漫游服务。但也有一些人不想使用自己的手机号，如若你身处美国，想使用Uber打车服务时，但还需要美国的电话号码，这时就可以用接码平台了。

 

推荐实用靠谱的接码平台

 

 

 

关于接码平台，其实就是可以购买世界上所有的号码资源、且能在任何地方接收验证码的，价格合理的，就是一家靠谱实用的接码平台。就比如这个老虎接码平台，外网知名的网站，每天超过10万个新号在线，在任何地方都能接到码，且价格更是市场最低，100%的回头率让老虎平台深受外国网友喜爱。

 

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除了Uber，还有很多国外的火爆软件，如FacebookInstgramTwitter等，都是需要国外手机号才能登录使用的。为了更方便国内人使用，接码平台只售卖虚拟号，只接收验证码，让你随时都能登录国外软件。关于怎么在接码平台购买虚拟号，下面就来看看吧！

 

先在 TIGER SMS 网站上切换中文模式，之后开始注册该网站的账号。有了账号后找到充值功能，选择国内支付宝方式，再选择充值金额，支付成功后就复制卡密，再返回粘贴卡密，就能到账了。

 

接着，找到购买号码功能，开始搜索Uber软件，再选择喜欢的国家号码，购买之后，就有电话号码了。

 

 

有了这个手机号，就可以下载UberFacebookInstgram这些火爆的国外软件，只需要接收验证码即可，非常方便又实用。想下载国外软件的朋友们，快来看看怎么操作的。

 

 

 

德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。