Uber是什么？Uber是美国先进的互联网公司，技术上不输谷歌和FB等公司，这是一家主要提供乘车服务的科技公司，为消费者提供乘车、送餐和货运服务。这款软件比较类似国内的滴滴，也是打车服务，从始至终只为出行，但Uber和滴滴还是不同的，除了打车、拼车、专车的服务，还可以提供外卖配送、提供货运匹配服务，将消费者与餐馆、杂货店和其他商家联系起来，从而提供更多的配送服务。

在最初Uber上线时，按照计划需要为快递员支付每小时20-30美元的费用，还计划位快递员一个免费的iphone4S，可以让他们收到附近客户的取件请求。Uber要求快递员在21岁以上，能够骑自行车并拥有地铁卡，快递员也必须完成背景检查，并通过Uber纽约办公室的入职阶段。这项试验让每一位用户都放心自己的安全，并保证物件能够准时到达。

在2016年1月21日上午，Uber计划在美国10座城市推出全方位送餐服务，在2015年10月推出一小时送上门的同城快递服务，2016年Uber向多个行业推出了物品快递服务，从而让专车司机的收入和功能最大化。这些服务让更多的年轻人和中年人有了工作选择，不再为找不到工作而发愁。

国内的软件商店中就有Uber这款软件，不管在国内还是国外使用都可以用中国号码，但在国外需要开漫游服务。但也有一些人不想使用自己的手机号，如若你身处美国，想使用Uber打车服务时，但还需要美国的电话号码，这时就可以用接码平台了。

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接着，找到购买号码功能，开始搜索Uber软件，再选择喜欢的国家号码，购买之后，就有电话号码了。

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