 2024年怎么注册国际版STEAM
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2024年怎么注册国际版STEAM

内容

虚拟号码的优势在于：

如何获取虚拟号码购买呢？

如何安全创建Steam账户呢？

2024年怎么注册国际版STEAM

Steam，作为全球最大的畅玩游戏、讨论游戏的平台，但对于很多国内玩家来讲，如何创建Steam海外账户就成了最大的困扰。别担心，现在无需真实手机号就可以创建Steam账户了。接下来，我们就来讲解下具体方法。

第一步需要我们先获取一个虚拟电话号码，可能部分用户不清楚虚拟号码是什么，其实，它就是一个为特定项目而创建的临时手机号，通过这个临时手机号，用户无需个人电话验证，就可以轻松注册各种项目的账号。

虚拟号码的优势在于：

(1)      节省开支：如果我们购买一个国外的SIM卡，所需要的成本尤其高，特别是在国内的用户，更是如此，而虚拟号码购买，只需要在专业的接码平台即可完成，更加简单高效。

(2)      隐私保护：当你使用个人手机号注册Steam的时候，在某些情况下，个人信息也会随之曝光，而虚拟号能做到完全匿名注册，成功保护个人隐私。

(3)      创建多个账户：一个Steam账户可能无法满足个人需求，而通过虚拟号码替代验证方式，不仅可以成功创建多个账户，还无需手机注册方式，非常适合需要多账户的人群。

(4)      随意创建任何项目：利用虚拟号码，不仅可以完成海外steam注册，也可以根据自己的需要通过国外号码注册任意项目，包括国外社交平台。

如何获取虚拟号码购买呢？

虽说虚拟号码可以帮助我们完成海外Steam注册，但是不是有小伙伴好奇究竟如何获取号码？这里推荐大家通过TIGER SMS平台购买在线号码服务，它提供了在线号码服务，购买成功后，无需使用电话号码就可以完成Steam验证，轻松获得属于自己的Steam账号。下面是具体的操作步骤：

 

1.     需要前往TIGER SMS平台的官方网站。

2.     在页面的右上角点击“注册/登录”的按钮后，在新的页面填写个人邮件以及密码即可成功登陆。

3.     在充值的界面中，选择适合自己的充值方式向TIGER SMS充值资金，以方面后续购买虚拟号码。

4.     点击“购买号码”，在页面的项目位置输入“Steam”，根据需求选择一个国家，点击下方的“购买”，就可以获得一个国外手机号码来进行Steam注册了。

如何安全创建Steam账户呢？

只要购买成功虚拟号码，就可以这个号码完成接收验证码服务，从而轻松完成国际steam注册了。还不清楚怎么注册Steam的用户可以根据以下步骤操作：

1.     进入Steam的官方网站中，在页面中点击“创建账户”的选项。

2.     在新的页面中，根据提示输入电子邮件、居住国家等信息后，点击“确认”的按钮，随后设置用户名和密码。

3.     在“账户信息”的界面中，需要添加号码，这里就可以将刚刚购买的国外手机号填写到对应位置了。

4.     等待系统发送验证短息后，就可以前往老虎平台查看短信，并输入对应位置进行验证，无需电话号码的Steam账户就在注册完成了。

 

如果你还不清楚如何完成国际Steam注册，不妨根据以上步骤进行操作吧。只需要通过虚拟号码，无需手机号Steam也能轻松注册完成，想拥有无需手机验证的Steam，赶紧试试吧！

 

 

 

艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。