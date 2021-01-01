 怎么注册Skype？没法注册成功的用户不要着急，看看最新消息
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怎么注册Skype？没法注册成功的用户不要着急，看看最新消息

内容

了解老虎平台，轻松注册

老虎平台怎么 TIGER SMS 注册账号？

Skype账号创建操作

前往老虎平台，打开后台，找到短信接收服务，刷新后就能看到验证码了，复制验证码，再粘贴到Skype上，这样一个账号就创建成功了。

怎么注册Skype？没法注册成功的用户不要着急，看看最新消息

Skype是微软公司推出的通讯软件，该软件功能能够在一分钟内在世界上的任何角落拨打免费的电话，除了具备通话密码传送方式，还具备IM所需的功能，比如视频聊天、多人语音会议以及传送文件等功能。用了Skype就可以全球通话，但大陆是不支持的，大陆的手机是无法注册Skype账号，有ip限制，要想创建Skype账号，就得用国外号码注册。

没有渠道怎么办？其实，有个平台就能解决，不仅能让你用Skype，还能让你随便注册国外软件，并且是无需个人电话验证。听到这里就已经很心动了，不要着急，今天小编来给大家讲一讲Skype注册教程，新手一次就会。

了解老虎平台，轻松注册

 

在了解教程之前，还需要带大家了解一下老虎接码平台 TIGER SMS，这个平台大多国内人肯定是不了解的，这其实是一个接码平台，能接收全球的验证码，保证隐私保护且任何项目都能注册。平台所占有的优势为：拥有全世界的号码资源、在任何地方都能接到码、购买手机号也是享受市场最低价格、100%保护隐私，只需验证邮箱就能使用等一系列优点。这足以证明接码平台的便利性和隐私性。

 

老虎平台怎么 TIGER SMS 注册账号？

  

1、登录老虎平台 TIGER SMS 网站。

 

2、点击注册，依次填入信息，只需要QQ邮箱就能注册成功，无需真实手机号。

 

 

 

3、成功注册老虎平台账号，在个人中心，就可以充值购买号码了。

4、选择金额，点击【支付】，国内（中国）的话推荐支付宝支付，这里支付成功后，还需要复制你的卡密。返回老虎平台，输入卡密，按确认键，刷新之后你的账号就会显示余额了。

 

 

5、点击【购买号码】后，点击【购买卡密】执行充值。 

 

最后一步是，搜索Skype，显示出的国家都是可以注册的，购买一个虚拟电话号码，来帮助注册软件的短信验证。

Skype账号创建操作

 

1、在手机或电脑上下载一个Skype，点击注册新账号，这里就需要Skype短信接收。

2、前往老虎平台，打开后台，找到短信接收服务，刷新后就能看到验证码了，复制验证码，再粘贴到Skype上，这样一个账号就创建成功了。

 

以上的步骤，已经给大家详细分出来了，只要按照以上一步一步完成，就能轻松用Skype账号。老虎平台的优点，让更多人不需要用自己手机号注册，想要匿名注册的小伙伴们，有了完美的办法，只要创建一个临时号码，那就能把Skype账户匿名创建。教程已经为大家讲的很详细，快根据步骤去完成把！

阿列克谢·沃尔科夫
作者: 阿列克谢·沃尔科夫

在线昵称为LexVolkov，是一位经验丰富的来自西伯利亚的IT记者，为软件开发和网络安全提供敏锐的见解。他的文章将复杂的IT概念与实际应用联系起来，使他成为俄罗斯科技界值得信赖的声音。