 买海外商品，需要PayPal支付，怎么拥有 PayPal账户
中文
登录 注册
购买号码 API SMS 赚钱 免费号码 博客 常见问题解答 反馈 合作伙伴的优惠 联系方式

用户协议
私人信息与cookie政策
支付政策
送货政策
退款政策
退货政策
网站地图

博客

买海外商品，需要PayPal支付，怎么拥有 PayPal账户

买海外商品，需要PayPal支付，怎么拥有 PayPal账户

PayPal是一家美国的跨国金融科技公司，这也是一种在线支付系统，用户可以将 PayPal账户与银行账户、信用卡或借记卡相连，通过在线转账完成支付。如果是商家，可以在实体店使用 PayPal卡读卡器火灾网站上启用 PayPal付款，这个钱会自动收入 PayPal账户中。

 

在商业模式中， PayPal能为企业提供多种支付解决方案，可以应对各国买家的支付问题，所以很多国内做跨境电商的，都会使用 PayPal支付方式。 PayPal在全球广泛使用，服务了超200个市场和100多种货币，方便跨国交易，这种支付方式，安全、保护用户隐私，采用加密技术和风险防控机制，同时知名度也高，受到众多用户和商家的信赖。

 

不少准备做跨境电商贸易的企业，都被 PayPal所限制，虽然在全球都能用，但在国内还是有限制的，用户必须身份验证，新用户会受到较多频繁的限制和审核。当收款多次后，可能会突然被限制，需要向 PayPal提供经营模式、产品信息等资料来解除限制，若账户风险过高，那么 PayPal就会阻止交易，既不能收款也不能付款，除了这些还有众多的账号和功能使用限制，所以国内商户需要面临更多的问题。

 

问题虽多，有更直接的解决办法，这种办法在全球都能适用。这个解决办法则是使用外国手机号，既然国内的手机号需要众多的限制，那么有了国外手机号问题自然就解决了。国内购买国外手机号的渠道不多，且还不知道靠谱不，价格也是重要的一方面。所以更多人选择了接码平台，平台提供手机号，登录只需要购买验证码，价格不高还安全。

 

接码平台很多人都不了解，我就以老虎平台向大家讲解吧！老虎平台是国外网站，平台项目高达几百款，不管是国内的还是国外的，都能在这里购买使用，同时你只需要付款验证码的金额即可，下面无偿分享给大家！

 


 

打开老虎平台TIGER SMS的官方网站，点击链接跳转到接码平台，点击右上角的切换中文模式，点击注册，再填写个人信息，先注册平台账号。


 

有了账号，需要进行充值，找到充值功能，任选其中金额，国内支付方式为支付宝，支付成功后需要复制卡密，再返回到平台上粘贴卡密，刷新后，账号会显示余额。


 

点击购买号码功能，搜索PayPal，再选择一个国家，点击购买，手机号就购买成功了。

 

打开PayPal官网，点击右上角的注册按钮，选择个人账户，输入手机号，接收验证码需要到老虎平台上查看，复制验证码粘贴到PayPal注册页面，进行下一步。填写个人信息和地址信息，还需要绑定信用卡或借记卡，这些操作完成后，即拥有了PayPal账号。

 

很多企业想做跨境贸易，总被各种限制所烦恼，现在有了更好的解决办法了，做国外生意也能提供多种支付方式了。以上的内容希望能给你带来帮助！

玛丽娜·伊万诺娃
作者: 玛丽娜·伊万诺娃

她是IT领域的敏锐观察者，广泛撰写有关创新和网络安全趋势的文章。她的文章帮助她的读者揭开复杂技术的奥秘，确立了她作为技术爱好者和专业人士的可靠信息来源的地位。