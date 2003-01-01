怎么注册Outlook

Outlook是微软的邮件和日历应用，也是 Microsoft Office 办公套装的一部分，在Outlook上，用户可以设置 Microsoft 365、Gmail、Yahoo、iCloud 和 Exchange 等多种电子邮件帐户来收发邮件。此外还还可以进行日历和日程安排，设置提醒事项、查看多个日历、与他人共享日程，还可以对日历的界面进行个性化定制。不仅是电子邮件客户端，还集成了日历、任务、笔记、联系人等功能，可全面管理个人信息，广泛应用于个人和企业办公场景。





1 、怎么用国外手机号注册 Outlook

使用国内手机号的伙伴们，肯定是注册不了Outlook的，必须有国外手机号才可以注册，那怎么才能有国外手机号呢？大多人的第一想法肯定是购买手机卡，这种办法既有风险而且价格还高昂，根本不是最好的解决办法。最好的办法则是购买虚拟电话号码。什么是虚拟的？就是在平台上购买临时的国外手机号，只用来接收验证码就可以注册。这种办法很好的为各大用户解决了无需真实手机号，就能注册账号。这种接收验证码服务的平台哪里有呢？小编向大家推荐这个老虎平台，虽然是一家国外网站，但在国内是可以正常使用的。

2 、接码平台

接码平台的存在让更多的用户能购买到手机号，在市场上，知名度大的接码平台并不多，尽管如此，在选择时也需要知名度。一家接码平台的稳定运营关乎了用户是否长久依赖，也能保证用户能接收验证码，购买的虚拟号码更靠谱，可以快速注册项目并进行验证，解决了各种问题。优质的售后服务是用户信赖的原因之一，在遇到借不到码或乱扣款的情况，都需要及时联系客服来解决。在这些优点下，已经筛选了一大半市场网站，而最后能抗住这些要求，还属老虎平台最靠谱。

3 、国际 Outlook 注册的步骤

下面的内容大家一定要详细了解，将为大家讲解如何在老虎平台上创建Outlook账户。大家点击老虎平台跳转到首页，就可以进行注册登录了。

先将网站的英文模式切换为中文模式，在右上角点击，后点击【注册】，这里很多人不明白登录是什么意思，【登录】（昵称）的意思，再将各个框中的信息一一填入，勾选两个同意，最后点击【注册】即可。

注册成功有了个人账号，就可以往账号中充值了，点击【充值】，优选支付宝支付，点击【卡密】，在发卡网上选一个能接受的充值金额，支付成功后，复制你的卡密，返回粘贴你的卡密，账号中就有余额了。

金额到账以后，点击【购买号码】，在相应的两个搜索栏中，输入Outlook和选择一个国家手机号，最后点击【购买】，就能在下方的在线手机号中看到购买的手机号、对应的国家、项目和验证码了。





最后，在手机上下载Outlook，打开Outlook点击【注册】，输入在老虎平台上购买的虚拟号，在验证码框中，返回老虎平台获取验证码，复制平台上接到的码，到Outlook上粘贴，再根据各项提示，一一填入信息后，点击最后的登录，就完成注册了。





各位小伙伴们！相必大家已经清楚知道如何在国内操作Outlook注册，想要使用国外软件的用户，就去老虎接码平台试一试吧！