怎么注册Google Play

Google Play商店是由谷歌公司开发的数字化应用软件。很多人使用的安卓手机商店就有该软件，但真正去使用就会发现，有地区限制，也就是在国内用还是不太方便的，需要使用特殊的网络环境，尽管解决了这个难题，还会面临手机号的难题。很多国外软件都必须用国外手机号码，所以说想注册海海外Google Play，最大解决问题必须是手机号。

1 、没有手机号怎么注册 Google Play

相信很多人都有因为特殊的原因导致手机号无法使用的经历，而手机号一旦用不了，登录接收验证码就无法使用，那该怎么办呢？国内的朋友就想到了购买手机卡，买一个手机卡确实更加方便，但其价格可不优惠，但总有合适的办法，就比如虚拟号码购买，在老虎平台上。这样的接码平台相信多数人都没有听过，这是接码平台，也就是说能够接收验证码，另外这还是一家国外网站，但在国内是可以使用的。





2 、靠谱的平台有多重要

一个有实力的平台是多重要，能接收验证码服务，老虎平台确实是不错的接码平台，最大的优势就是价格，对于全球各国的手机号，最低的充值手续费和购买费用，就能让用户随时注册想用的软件。老虎平台的优势就能能让用户找到需要的国家和项目，稳定的号码库存一定是众多平台少有的优势。很多人担心网站不安全不正规，但只要你认真去了解一番，就能放心去购买注册。有了这个接码平台，创建Google Play海外账户，就无需使用电话号码了，想知道怎么注册的朋友们，快来看看教程吧！

3 、怎么注册 Google Play ？详细教程解析

首先，先打开老虎平台的官方网站。打开网站后，一般的初始状态都是英文模式，为了方便国内用户更容易了解，在右上角切换中文模式。直接点击【注册】先拥有一个老虎平台的账号，根据注册中的详情，分别填入你的信息，老虎平台注重用户隐私，只需要有效的电子邮箱就能注册成功。





成功注册老虎平台账号，在个人中心，就可以充值购买号码了，点击【购买号码】后，点击【购买卡密】执行充值。平台会跳转第三方页面，这是一个购买程序，选择金额，点击【支付】，国内的话推荐支付宝支付，这里支付成功后，还需要复制你的卡密。返回老虎平台，输入卡密，按确认键，在一分钟之内，你的账号就会显示余额了。





紧接着就可以购买号码了，点击【购买号码】，会有两个搜索栏，在第一个搜索栏中输入Google Play，在第二个搜索栏中输入你想购买的国家手机号，对应的则是金额，选择完成后，点击【购买】，就完成购买号码了。





购买虚拟电话号码后，就可以在手机上下载Google Play，点击注册，填入购买的手机号，验证码则需要到老虎平台上复制，完成这些步骤后。恭喜你成功注册了Google Play账户，接下来就可以访问350多种完全解锁的应用和游戏，在应用内购买就可以去体验了。