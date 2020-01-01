教你怎么注册谷歌（Google）账号，新手教程这里！

国内的谷歌（Google）注册方式很多人都不知道，但肯定有迫切想知道的小伙伴，特别是喜欢用谷歌搜索外网信息，使用云计算和人工智能等功能的用户，每次使用没有账号，所以用起来还是比较麻烦的。今天要教大家怎么在国内Google 账号注册？专属新手的教程。

能注册 Google 的网站

在国内，有很多的网站是这样做的，采用接码的方式让你拥有国外手机号，但其实这并不是真实的手机号，而是一次性手机号，就如虚拟电话号码。市场中比较可靠的接码平台还是非常少的，特别是能拥有全球各地号码支援的平台更是少之又少。但老虎接码平台 (TIGER SMS)，就实现了全球任何国家任何项目都可以注册，通过该平台购买虚拟号接收验证码，就可以使用谷歌，当然你享受到的是市场最低的价格。老虎平台可以为用户提供专业安全的获取渠道，让用户无论在世界的任何位置，都可以接收到虚拟在线号码的短信，完全匿名的隐私保护操作方式也能时刻保证个人信息安全。

注册谷歌（ Google ）账号的操作办法

一、在老虎平台上注册账号

进入老虎平台(TIGER SMS)的网站。





注册账号的页面中，会提示你输入账号、邮箱、密码等信息，这个平台是无手机号码注册，所以你并不用担心你的隐私，输入完成后，点击下方的“注册”按钮，就可以成功注册了。

二、充值并购买账号

注册成功并不代表就可以购买虚拟号，需要先充值余额后才能成功购买，在充值界面点击“购买卡密”来执行充值操作。





之后会跳转到发卡网的页面，根据需要充值的金额，也可以直接选择30的金额，随后点击下方的“立即支付”来完成支付，由于支持国内平台支付，所以常用的支付宝就可以支付。

充值完成，点击【购买号码】进入到号码购买的页面，这里可以直接搜索谷歌，再点击下方的搜索结果，在右侧就可以看到每个国家的虚拟手机号价格，找到你喜欢的国家，点击购买即可。





以上说明了，怎么在老虎平台上购买匿名手机号，接下来将给大家说明怎么短信接收？

谷歌邮箱的注册方法

在手机、电脑或平板等设备中下载谷歌软件，打开该软件后，在页面中点击“注册”，在输入手机号的位置，就可以直接在老虎平台购买的虚拟号来在线短信验证了，输入购买的虚拟号，点击手机号码验证。





前往老虎平台，重新进入刚刚购买号码的页面，在页面的下方，即可查看短信验证码。复制之后，粘贴到谷歌，填写验证码的位置，并点击【下一步】，便可以填写你的信息，即可开始使用谷歌。

有了谷歌软件，就可以使用谷歌的辅助邮箱了，而Gmail注册方法，直接使用同一个手机号即可。小伙伴们快来尝试吧！