 如何注册原神账户
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如何注册原神账户

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原神

注册《原神》新账号的步骤如下：

 

如何注册原神账户

原神

想要在《原神》中获得心仪的角色，但抽新手祈愿池时未能如愿？不妨尝试注册一个新的账号， 或者你可以创建多个账号以提高获取五星角色和武器的机会，甚至可以考虑将这些账号出售以获取收益。如果你对注册国际版的《原神》账号感兴趣，我们同样可以提供帮助。

《原神》是由中国知名游戏公司miHoYo（米哈游）精心打造的一款开放世界动作角色扮演游戏。自游戏上线以来，它不仅赢得了全球玩家的广泛赞誉，而且在全球范围内取得了巨大的商业成功，成为中国游戏行业的一张亮丽名片。据统计，截至2024年，《原神》的全球营收已超过280亿元人民币，约合41亿美元，这一数字足以证明其在全球范围内的极高人气。

游戏中，抽取角色和武器是核心玩法之一，许多玩家愿意为了得到自己喜欢的角色支付不菲的价格。因此，如果你拥有一个拥有稀有角色的账号，你可以通过出售它来获得可观的收入。现在，让我们看看如何通过TIGER SMS获取虚拟号码并注册新的《原神》账号，同时保护你的个人隐私。

 

注册《原神》新账号的步骤如下：

  1. 访问TIGER SMS官方网站并完成注册。

2. 根据需要充值相应的金额。

3. 选择你需要的服务，并指定你希望注册的国家。

4. 购买一个虚拟号码，并使用它完成《原神》账号的注册过程。

 

立即行动，用 TIGER SMS 注册你的《原神》账号，获取你梦寐以求的角色，甚至可以通过出售账号来赚取额外的收入！

艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。