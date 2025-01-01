 国内用户如何下载及注册Viber账号？
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国内用户如何下载及注册Viber账号？

内容

一、下载Viber的方法

二、注册Viber的方法

三、TIGER SM获取虚拟号码的方法

国内用户如何下载及注册Viber账号？

 

Viber在全球拥有超10亿的下载量，注册后，即可使用Viber呼叫朋友和家人的手机或固话。然而，由于国内对Viber这款国外社交平台存在区域限制，国内用户并无法直接下载和注册Viber账号，导致很多用户好奇怎么注册Viber、怎么购买viber账号。

 

实际上，创建Viber账户、购买Viber账号并没有大家想象中那么困难，只要掌握正确的方法，就可以轻松完成Viber注册并获取Viber账号。以下内容，或许可以帮助大家下载并安全创建viber账户。

 

一、下载Viber的方法

通常情况下，无论我们下载任何国外交友平台软件，通过官方网站下载是最为安全、可靠的方式。因此，在下载Viber时，推荐直接通过官网下载。当然，电脑端用户也可以直接通过微软应用商店下载。

 

访问Viber官网后，在页面中找到“下载”的选项后，在页面中找到对应设备的下载链接。点击“下载”的按钮，根据页面提示操作下载安装即可。

注意：部分用户可能无法直接进入Viber官方网站。这时，需要你在设备端安装VPN、代理IP等翻墙工具，以成功访问。

 

二、注册Viber的方法

 

1.     下载Viber应用完成后，打开该软件，在页面中可以看到登录和注册的选项。

 

2.     点击“创建账户”的按钮之后，在弹出的界面中选择你所在的国家或地区，并输入你的手机号码。点击“继续”的按钮进行下一步操作。

 

注意：你输入的手机号将会成为Viber账号，因此，一定要确保手机号正确，且和你选择的国家或地区一致，最好使用国外手机号码创建Viber海外账户，避免手机号无法成功接收验证码。

 

3.     Viber会向你提供的手机号发送一条包含Viber验证码的短信，将接收到的验证码输入到对应位置，点击“继续”，等待系统验证成功后，海外viber注册即可成功。

 

 

注意：如果你的手机号无法替代验证方式接收验证码，或自身无法使用国外手机号注册，推荐你通过TIGER SMS接码平台提供的在线号码服务购买虚拟电话号码完成海外Viber注册。

 

三、TIGER SM获取虚拟号码的方法

 

1.     进入TIGER SMS平台，在页面中找到“注册”的选项，根据页面提示填写邮件地址、用户名等信息，匿名注册平台账号。

 

2.     在充值的界面，选择你常用的充值方式进行充值，以方便后续对虚拟号码购买。

 

 

注意：如果你选择的是支付宝或微信充值，需要你在弹出的界面中选择商品购买卡密，随后在充值界面输入卡密点击“确认”即可。其他充值方式直接输入充值金额即可。

 

 

3.     在购买号码的界面中，输入“Viber”后，选择一个国家的电话号码，点击下方的“购买”按钮。

 

 

4.     购买成功后，在当前页面的下方，即可看到你购买的临时手机号。

 

 

注意：国际viber注册时，接码不成功，平台不会收取任何费用。

 

5.     利用这个虚拟的国外号码注册Viber，就可以成功享受接收验证码服务了。

 

无需真实手机号注册无需手机验证的Viber账号，具备隐私保护、多账号注册等优势，让大家无需个人电话验证即可享受Viber。如果你在注册Viber时遇到手机号接收不到验证码的问题，或想获取无需电话号码的Viber账户，以上无需手机注册方式可以尝试下。

 

德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。