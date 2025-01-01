国内用户如何下载及注册Viber账号？

Viber在全球拥有超10亿的下载量，注册后，即可使用Viber呼叫朋友和家人的手机或固话。然而，由于国内对Viber这款国外社交平台存在区域限制，国内用户并无法直接下载和注册Viber账号，导致很多用户好奇怎么注册Viber、怎么购买viber账号。

实际上，创建Viber账户、购买Viber账号并没有大家想象中那么困难，只要掌握正确的方法，就可以轻松完成Viber注册并获取Viber账号。以下内容，或许可以帮助大家下载并安全创建viber账户。

一、 下载 Viber 的方法

通常情况下，无论我们下载任何国外交友平台软件，通过官方网站下载是最为安全、可靠的方式。因此，在下载Viber时，推荐直接通过官网下载。当然，电脑端用户也可以直接通过微软应用商店下载。

访问Viber官网后，在页面中找到“下载”的选项后，在页面中找到对应设备的下载链接。点击“下载”的按钮，根据页面提示操作下载安装即可。

注意：部分用户可能无法直接进入Viber官方网站。这时，需要你在设备端安装VPN、代理IP等翻墙工具，以成功访问。

二、注册 Viber 的方法

1. 下载Viber应用完成后，打开该软件，在页面中可以看到登录和注册的选项。

2. 点击“创建账户”的按钮之后，在弹出的界面中选择你所在的国家或地区，并输入你的手机号码。点击“继续”的按钮进行下一步操作。

注意：你输入的手机号将会成为Viber账号，因此，一定要确保手机号正确，且和你选择的国家或地区一致，最好使用国外手机号码创建Viber海外账户，避免手机号无法成功接收验证码。

3. Viber会向你提供的手机号发送一条包含Viber验证码的短信，将接收到的验证码输入到对应位置，点击“继续”，等待系统验证成功后，海外viber注册即可成功。

注意：如果你的手机号无法替代验证方式接收验证码，或自身无法使用国外手机号注册，推荐你通过TIGER SMS接码平台提供的在线号码服务购买虚拟电话号码完成海外Viber注册。

三、 TIGER SM 获取虚拟号码的方法

1. 进入TIGER SMS平台，在页面中找到“注册”的选项，根据页面提示填写邮件地址、用户名等信息，匿名注册平台账号。

2. 在充值的界面，选择你常用的充值方式进行充值，以方便后续对虚拟号码购买。

注意：如果你选择的是支付宝或微信充值，需要你在弹出的界面中选择商品购买卡密，随后在充值界面输入卡密点击“确认”即可。其他充值方式直接输入充值金额即可。

3. 在购买号码的界面中，输入“Viber”后，选择一个国家的电话号码，点击下方的“购买”按钮。

4. 购买成功后，在当前页面的下方，即可看到你购买的临时手机号。

注意：国际viber注册时，接码不成功，平台不会收取任何费用。

5. 利用这个虚拟的国外号码注册Viber，就可以成功享受接收验证码服务了。

无需真实手机号注册无需手机验证的Viber账号，具备隐私保护、多账号注册等优势，让大家无需个人电话验证即可享受Viber。如果你在注册Viber时遇到手机号接收不到验证码的问题，或想获取无需电话号码的Viber账户，以上无需手机注册方式可以尝试下。