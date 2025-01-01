在国内如何注册国际版Tinder账号？详细教程解析

约会软件，在国内外数不胜数，要说那款软件最火，当数国外约会平台——Tinder。无论你想在Tinder上寻找爱情、约会，还是随便聊聊，它都能满足你的需求。

因为Tinder比较有趣，国内很多用户也想创建Tinder海外账户结交国外友人。但在使用国内手机号进行Tinder注册时，往往收不到Tinder验证码，导致国内用户无法使用Tinder。

究竟怎么注册Tinder账号呢？安全创建Tinder账户的方法有三种：谷歌账号登录、手机号登录、Facebook账号登录。然而，无论使用哪种方式创建Tinder账户，手机号接收验证码服务必不可少。

创建 Tinder 账户时常遇到的问题

当你想要使用Tinder这一国外交友平台进行配对、聊天、约会时，需要完成国际Tinder注册。以下内容将为你解决海外Tinder注册时所遇到的问题。

1. 无法访问Tinder网站

因网络限制的原因，国内无法直接访问Tinder官网，这时，需要一个“梯子”来解决问题。比如VPN或代理IP等等，这些工具就能让你轻松访问国外社交平台。

2. 国内手机号接收不到验证码

在进行海外tinder注册时，国内手机号会出现接收不到验证码的问题，这时需要你使用国外号码注册。比如TIGER SMS接码平台就提供了购买在线号码服务，你可以获取虚拟国外手机号码解决问题。

通过 TIGER SMS 获取国外手机号的步骤

2. 在“充值”界面，选择常用的充值方式完成账号充值后，才能对虚拟号码购买。

3. 在“购买号码”界面，输入“Tinder”之后，选择一个国家号码点击“购买”即可获得一个临时手机号用于无需手机号Tinder账号注册。

创建 Tinder 账号的详细操作步骤

访问“ Tinder ”官网后，在页面中可以清楚地看到“创建账户”的选项。

2. 点击“创建账户”后，在新的页面可以选择“使用Facebook登录”及“通过手机号码登录”两种方式创建账号。

3. 选择“通过手机号码登录”之后，在弹出的界面中直接输入刚刚在TIGER SMS平台购买的虚拟电话号码替代验证方式。点击“下一步”即可。

注意：国家区号和手机号一定要填写正确。

4. 等待系统向你输入的手机号发送验证码后，前往TIGER SMS网站，点击“获取验证码”的选项，将获取成功的验证码输入到对应位置，点击“注册”按钮，即可成功获取一个无需电话号码的Tinder账户。

注意：如果接码不成功，TIGER SMS不会收取任何费用，你可以直接点击“取消号码”后重新购买，

使用虚拟国外手机号注册Tinder账户，就可以解决国内手机号无法接收验证码的问题，让国内用户轻松获取无需手机验证的Tinder账号。如果你在注册国外社交软件时，想无需短信创建账户，以上无需手机注册方式可以尝试下。