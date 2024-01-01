一文解读如何通过虚拟号注册Outlook

电子邮箱的存在，可以让我们发送任意消息给客户或亲朋好友。而Outlook邮箱，作为微软旗下的产品，其强大的功能和便捷的操作，获得众多用户的喜爱。为了让一些因隐私保护、手机号码限制等问题而无法完成国际Outlook注册的用户成功创建Outlook账户，本文将详细解读如何通过虚拟电话号码替代验证方式，完成国际Outlook注册。

通过虚拟号码注册Outlook的原因解读

Outlook邮箱是微软推出的一款功能强大且免费的电子邮箱服务。它具备收发邮件功能以及日历管理功能，可以帮助大家完成安排日程、撰写邮件等工作。此外，Outlook邮箱还与Office套件、OneDrive云存储等实现无缝集成，提供了更加便捷和高效的工作体验。

而之所以需要通过虚拟国外手机号码创建Outlook海外账户其原因在于：

(1) 无需电话号码的Outlook账户因无需个人电话验证，所以在创建Outlook海外账户的时候，就不用暴漏个人手机号，可以更好的保护个人隐私安全。

(2) 对于个人手机号不能接收验证码的用户，通过临时手机号就能替代验证方式成功接收Outlook验证，让你可以安全创建Outlook账户。

利用TIGER SMS获取虚拟号，匿名注册Outlook账号的步骤

在众多虚拟号码购买平台中，TIGER SMS无疑是一个可靠的接码平台，不仅全程无需使用电话号码，且强大的在线号码服务，也可满足注册任意国外社交平台账号的需求。只需要通过TIGER SMS提供的接收验证码服务即可无需使用电话号码成功完成海外Outlook注册。

步骤一：注册TIGER SMS账号

① 需要你访问TIGER SMS官网，在网站的右上角点击“注册”的按钮。

② 在注册的界面中，就需要你根据页面提示输入邮箱、用户名等信息了。

③ 输入完成后，无需短信创建账户就可以完成TIGER SMS账号注册。

步骤二：向TIGER SMS账号充值

① 访问TIGER SMS的充值界面，TIGER SMS支持多种充值方式，你只需要在界面中选择一个常用的支付方式。

② 选择充值金额后，根据页面的提示完成账号充值，就可以用于后续购买手机号使用了。

步骤三：购买国外号码注册

① 在TIGER SMS购买号码的界面中，你需要在项目的位置输入“Outlook”，而在国家的位置中，就可以随意选择了。

② 确定后，点击下方的“购买”按钮，就能轻松获取用来完成Outlook注册的手机号。

步骤四：海外Outlook注册

① 访问Outlook，在注册界面，需要输入国外手机号注册，这时你就可以输入刚刚购买到的手机号。

② 点击获取验证码后，前往TIGER SMS的界面，就可以查看手机号接收的验证码了。

③ 复制粘贴验证码完成验证后，就可以成功获得无需手机验证的Outlook账号。

以上就是关于通过虚拟号怎么注册Outlook的全面解答。总之，只需要根据以上这个无需手机注册方式，就能成功注册无需手机号Outlook账号，不仅能保护个人隐私，也能解决无法成功注册Outlook账号的困扰。