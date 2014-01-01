 2025最详细的Instagram下载、安装及注册教程
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2025最详细的Instagram下载、安装及注册教程

内容

一、下载、安装Instagram

二、注册Instagram账号

获取匿名手机号的操作步骤非常简单。比如：

获取一次性手机号之后，国际Instagram注册过程已经完成90%的进度，接下来就是打开Instagram软件进行海外Instagram注册了。具体步骤如下：

2025最详细的Instagram下载、安装及注册教程

 

Instagram，简称ins，是一款可以分享照片、图片等内容的国外软件。对于首次使用Instagram的用户来讲，需要先下载、安装并创建Instagram账户后，才能正常使用。然而，国内很多用户比较好奇怎么注册Instagram。接下来的内容，将为大家详细讲解下载、安装及ins注册教程。

 

一、下载、安装Instagram

由于网络限制的原因，在国内无法直接访问Instagram官网，需要大家在电脑端安装一个较为可靠的“翻墙”工具。

 

安装“翻墙”软件后，就可以在浏览器中输入“Instagram官网”，点击进入了


 

在官方网站中，找到Instagram下载入口，点击“下载”后，系统会自动将“Instagram”软件安装到你的电脑中。也可以直接通过“microsoft”的下载程序直接安装Instagram


 

二、注册Instagram账号

成功安装Instagram软件后，接下来需要做的是创建ins海外账户。而由于国内网络的限制，中国+86的手机号并无法成功接收验证码，因此需要拥有一个国外手机号才能安全创建ins账户。


 

但没有国外手机号码的情况下，怎么注册Ins呢？推荐大家购买Ins账号，比如购买虚拟电话号码进行instagram验证，完成海外Instagram注册。并且，使用虚拟手机号进行Instagram注册时，无需真实手机号直接获取无需电话号码的instagram账户。

 

而在购买临时手机号时，推荐通过TIGER SMS接码平台完成虚拟号码购买，该平台提供了在线号码服务及接收验证码服务，海量的国外手机号注册任意账号均可满足，包括Instagram注册。

 

获取匿名手机号的操作步骤非常简单。比如：

 

1.   访问TIGER SMS官网，点击页面右上角的“注册/登录”按钮，登录或注册平台账号。

注意：注册TIGER SMS账号不需要短信验证，完全匿名注册，隐私保护性极强。


 

2.   注册账号成功后，在页面右侧点击“充值”的按钮，选择一个常用的支付方式对账号进行充值。


 

3.   充值完成后，点击“购买号码”的选项，在页面右侧的“搜索”位置输入“Instagram”，随后再选择一个国家，点击下方的“购买”按钮，即可获得一个能替代验证方式的国外号码注册账号。

 


 

4.   如果获取手机号不成功，也可以来联系老虎平台的客服解决问题。

 

获取一次性手机号之后，国际Instagram注册过程已经完成90%的进度，接下来就是打开Instagram软件进行海外Instagram注册了。具体步骤如下：

 

1.   Instagram的界面中点击“立即注册”的按钮。