怎么注册Amazon？

喜欢购物的朋友们一定都知道亚马逊，这是美国最大的一家网络电子商务公司，网站上有来自全世界的各类商品，对购物爱好者来说，简直就是一个大型网购天堂。但在这种外国平台上，很多来自国内的朋友，想要注册以及购物，是一个不小的难题，有些人是因为征信问题，有些人发现自己的手机号无法注册。今天就必须来看看海外亚马逊注册到底怎么做？

1 、没有手机号怎么注册亚马逊？

在国内一个身份证号只能办理一个手机号，当个人因为特殊原因导致手机号无法使用，那么就没办法正常使用亚马逊。但是现在可以购买手机卡或别的渠道来登录亚马逊，而我想说，购买手机卡的费用还不如花费价格更低更靠谱的办法，而这个靠谱的办法就是接码平台。

2 、什么是接码平台？

很多人对接码平台并不了解，这种网站可以购买虚拟电话号码，无论哪个国家，只要有你想注册的国家号，都能使用这个平台去注册。而我要讲的这个平台就是老虎接码平台。目前，这是比较靠谱便宜的接码网站，拥有世界上所有的号码资源，在全球任何地方都能接到码，2分钟就能注册一个想要的项目，非常地方便，下面就来看看老虎平台是如何接到码的，详细操作如下。





3 、购买手机号的操作

1、首先，我们先打开老虎平台网站，初次点击状态是英文模式，在右上角点击切换中文。

2、点击【注册】，填写昵称、QQ、密码等选项，为什么没有手机号呢？这是因为老虎平台注重用户隐私保护，所以大家都可以匿名注册，填入信息后，最后勾选两个同意就注册好了。





3、注册一个账户后，这里开始操作虚拟号码购买，不过要先找到充值功能，并点击，就会跳转到发卡网上，选择一个充值金额，最后点击支付，支付成功后，在订单查询页面上复制卡密，返回平台粘贴卡密，就到账了。





4、点击【购买号码】进入到购买号码的页面，这里我们需要在项目栏中输入【亚马逊】，就会有多个国家的显示，根据自己的需求选择一个国家的号码购买号码。

5、购买了临时手机号后，就可以前往亚马逊网站，开始注册账号，粘贴你的手机号，获取验证码到老虎平台上接码，接到码之后再返回平台粘贴你的验证码，最后填写用户信息后，就注册好亚马逊账号了。

根据以上操作就能轻松创建Amazon海外账户，并且无需使用自己的手机号，老虎平台是正规有效的平台，在充值购买过程中，出现任何问题，立即询问平台客服即可。除了Amazon这个国外平台，还有Line、WhatsAPP、Facebook Messenger、Twitter、TikTok、Instagram等海外火爆的软件以及平台，只要你遇到了手机号无法注册的问题，都可以使用老虎平台购买任何项目的国外手机号，随时随地注册登录。