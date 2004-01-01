Whatsapp的在线功能使用，在中国市场下载使用已不是难题

2009年Whatsapp横空出世，直接成为一款全球领先的即时通讯软件，到现如今已经拥有全球20亿的活跃用户，成为人们日常交流的重要工具。庞大的用户数量，使得Whatsapp成为最受欢迎的通讯软件之一，最初的初心是为了让用户可以用免费的短信和语音通话服务，现如今已经发展了强大的功能。

只要通过互联网就可以与其他用户发送文字、图片、音频和视频等多种形式的信息，还可以和朋友、家人和同事建立群组，来共享信息。如今还具有国际短信功能，用户通过Whatsapp向全球范围内的联系人发送短信，无需额外支付短信费用。无论身在何处，只要发送了共享位置，就能让同一群组的朋友看到你的位置。这是一款非常实用和方便的通讯工具，国外的使用率就相当于咱们国内的微信。

当你想加国外网友时，对方只有Whatsapp这个通讯软件，而你却没有相同的通讯，那就必须也使用相同的软件。但熟知在国内不仅无法使用正确的网络使用Whatsapp，还限制了手机号，网络可以用梯子来解决，那国外手机号如何获得呢？

明面上是不能售卖国外手机号的，但不乏有多种渠道，有些是售卖手机卡，有些是售卖虚拟手机号，这两个渠道哪个最安全呢？先说售卖手机卡渠道，先就是昂贵，大几百、大几千的都有，然后就是不安全和不靠谱，很多人在网络上售卖，当你收到的并不能使用时，想去找卖家缺发现已经跑路。而售卖虚拟手机号，主要是卖你验证码的，你只需要购买Whatsapp这个软件的虚拟手机号，接收验证码而收费，就可以登录。很明显第二种渠道性价比更高，那怎么才能找到这个渠道？

这里小编就要推荐大家老虎平台TIGER SMS，这就是一家接码平台，当你购买了手机号后，就可以来接收验证码，具体地操作方法，还请往下看。





打开老虎平台TIGER SMS的官方网站。仔细观察该平台的首页就能看出这是一家正规的网站，网站提供大量的手机号，基本上有几百个国家号任选，而且任何的国外和国内的软件都能选择。由此来看平台是正规靠谱的，下面就来看看如何购买Whatsapp虚拟号。

点击上边的网址，进入到首页后，先将英文模式切换到中文，在右上角。点击【注册】按钮，有不想泄露手机号的朋友可以使用邮箱注册，设置密码后便注册完成。





下一步就需要充值并购买手机号了，在个人账号中找到【充值】并点击，平台跳转到第三方页面，该页面有多种充值金额，选择任意金额后，点击支付宝付款后，切记复制付款后的卡密，再返回到平台上，并粘贴该卡密，刷新后，个人账户中就有了金额。

紧接着购买手机号，点击【购买号码】，在第一个搜索框中输入Whatsapp，点击搜索，在第二个框中选择其中一个国家，扣除金额后这个手机号就显示了。

在手机上下载Whatsapp，先连接梯子，再将手机号填入，前往老虎平台查看验证码，复制并粘贴到Whatsapp上，在这个过程中，还需要设置一个用户名和头像，这些信息将在你的个人资料页面上展示给他人查看。

完成上述步骤后，就可以开始添加好友并将他们添加到通讯录中，一旦对方接受你的邀请，那么对话将加入到通讯录中，从而实现沟通和文件共享等功能。