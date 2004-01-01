 Whatsapp的在线功能使用，在中国市场下载使用已不是难题
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Whatsapp的在线功能使用，在中国市场下载使用已不是难题

Whatsapp的在线功能使用，在中国市场下载使用已不是难题

2009Whatsapp横空出世，直接成为一款全球领先的即时通讯软件，到现如今已经拥有全球20亿的活跃用户，成为人们日常交流的重要工具。庞大的用户数量，使得Whatsapp成为最受欢迎的通讯软件之一，最初的初心是为了让用户可以用免费的短信和语音通话服务，现如今已经发展了强大的功能。

 

只要通过互联网就可以与其他用户发送文字、图片、音频和视频等多种形式的信息，还可以和朋友、家人和同事建立群组，来共享信息。如今还具有国际短信功能，用户通过Whatsapp向全球范围内的联系人发送短信，无需额外支付短信费用。无论身在何处，只要发送了共享位置，就能让同一群组的朋友看到你的位置。这是一款非常实用和方便的通讯工具，国外的使用率就相当于咱们国内的微信。

 

当你想加国外网友时，对方只有Whatsapp这个通讯软件，而你却没有相同的通讯，那就必须也使用相同的软件。但熟知在国内不仅无法使用正确的网络使用Whatsapp，还限制了手机号，网络可以用梯子来解决，那国外手机号如何获得呢？

 

明面上是不能售卖国外手机号的，但不乏有多种渠道，有些是售卖手机卡，有些是售卖虚拟手机号，这两个渠道哪个最安全呢？先说售卖手机卡渠道，先就是昂贵，大几百、大几千的都有，然后就是不安全和不靠谱，很多人在网络上售卖，当你收到的并不能使用时，想去找卖家缺发现已经跑路。而售卖虚拟手机号，主要是卖你验证码的，你只需要购买Whatsapp这个软件的虚拟手机号，接收验证码而收费，就可以登录。很明显第二种渠道性价比更高，那怎么才能找到这个渠道？

 

这里小编就要推荐大家老虎平台TIGER SMS，这就是一家接码平台，当你购买了手机号后，就可以来接收验证码，具体地操作方法，还请往下看。

 


 

打开老虎平台TIGER SMS的官方网站。仔细观察该平台的首页就能看出这是一家正规的网站，网站提供大量的手机号，基本上有几百个国家号任选，而且任何的国外和国内的软件都能选择。由此来看平台是正规靠谱的，下面就来看看如何购买Whatsapp虚拟号。

 

点击上边的网址，进入到首页后，先将英文模式切换到中文，在右上角。点击【注册】按钮，有不想泄露手机号的朋友可以使用邮箱注册，设置密码后便注册完成。


 

下一步就需要充值并购买手机号了，在个人账号中找到【充值】并点击，平台跳转到第三方页面，该页面有多种充值金额，选择任意金额后，点击支付宝付款后，切记复制付款后的卡密，再返回到平台上，并粘贴该卡密，刷新后，个人账户中就有了金额。

 

紧接着购买手机号，点击【购买号码，在第一个搜索框中输入Whatsapp，点击搜索，在第二个框中选择其中一个国家，扣除金额后这个手机号就显示了。

 

在手机上下载Whatsapp，先连接梯子，再将手机号填入，前往老虎平台查看验证码，复制并粘贴到Whatsapp上，在这个过程中，还需要设置一个用户名和头像，这些信息将在你的个人资料页面上展示给他人查看。

 

完成上述步骤后，就可以开始添加好友并将他们添加到通讯录中，一旦对方接受你的邀请，那么对话将加入到通讯录中，从而实现沟通和文件共享等功能。

 

 

艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。