Telegram的隐私程度有多高？怎么注册？

Telegram号称是“全球最安全的聊天软件”，最大的特点在于，用户可以对对话内容进行加密传输，这种传输服务器，高度分散在全球各地，对话内容不储存在云端，而是由用户在本地进行管理。它使用了开源的MTProto协议，并支持设定聊天记录定时销毁，还支持一键删除账户，删除账户后，所有的相关资料也都一并销毁。

在全球的通讯软件都不为用户的隐私保护时，Telegram凭借这个特性，吸引了至少几亿的用户加入，成功成为最火的聊天软件。就在今年的4月份，Telegram就宣布了最新的功能发布，这次新增了15项功能，在个人档案的设置中，可以像其他用户一样查看自己的档案，并对其快速修改，如果您保存了生日，那么在当天访问您的个人档案就会看到动画彩纸和起球。另一方面，Telegram会通过在聊天列表中显示横幅来提醒您和其他人的生日。





搜索界面新增了频道选项卡，应用会在此处显示主题相似的推荐频道，如果您是管理员，那么就可以在个人主页的简介上展示您的频道，并提供最新的文章详细预览。在与朋友或群组聊天共享位置时，就可以添加更多的时间，甚至可以无限期延长。

除了这些功能更新，其他的就不多讲解了，毕竟很多朋友还并没有Telegram这个软件。如果你是因为无法注册使用而困惑，那么不必担心，因为小编将为你推荐一款任何外网软件都能注册的接码平台。有了这个接码平台你可以随意下载任何的外网软件，只要在接码平台上购买国外手机号，就能登录使用，来和国外友人沟通。

这个接码平台究竟有没有这么厉害，下面我们来看一看！小编推荐的接码平台是老虎平台TIGER SMS，虽然是一家外国网站，但只需连接梯子就能使用，而购买的国外号也只是虚拟的，目的是帮助我们注册软件，这是一家售卖验证码的平台。





关于如何在老虎平台上买到Telegram手机号，以下超详细教程，你一定要仔细看！

首先，打开老虎平台TIGER SMS的网站https://tiger-sms.com/cn，就是这个网站，进入该网站后，先切换到中文模式方便接下来的操作。需要先注册平台账号，注册中会有邮箱和手机号两个方式，不想泄露手机号的，那就使用邮箱，填写信息后，就注册好了。





有个账号后才能购买号码，但账户中得有金额，先充值，在充值选项中，选择任意金额，选择支付方式，支付成功后，页面会有卡密显示，复制该卡密，并返回平台，填入后金额就到账了。





金额到账后，就可以购买号码了，搜索Telegram，任意选择一个国家的号码，最后购买就得到了Telegram的国家号。

最后一步就可以进行实操了，复制该号码，在手机上下载Telegram，打开后粘贴手机号，点击【获取验证码】，再到老虎平台上查看验证码，最后只需在Telegram上填写验证码，完善相关信息，恭喜你，成功注册了Telegram！

注册外网的软件也是如此简单的，还不能使用上Telegram的朋友们，赶紧去试试以上的操作，一定能成功注册！