无需手机号注册国际版STEAM具体方法是什么？

对于游戏爱好者来讲，STEAM这一国际化的游戏平台，就成了为他们提供悠闲娱乐的场所。如果你想要完成国际Steam注册，享受STEAM提供的丰富游戏库，但有受限于国内手机号无法直接注册的困扰，本篇文章将手把手教你如何通过‌虚拟号码安全完成无需电话号码的Steam账户注册。

为何要注册国际版Steam

对于游戏玩家来讲，创建Steam海外账户，无疑打开了通往国际游戏赛道的窗口，可以和全球各地的玩家进行交流和对决，在游戏的世界里大展拳脚，而创建Steam账户也可享受一下便利：

1. 在游戏领域，国外的游戏开发比较早，很多游戏在国外市场推出后，才慢慢进入中国市场，因此海外Steam注册之后，可提前感受部分游戏带来的震撼体验。

2. 游戏分为免费版本和收费版本，而国际游戏进入国内后，收费相对较高，通过完成Steam注册，可享受更低的价格。

3. 海外steam注册之后，可参与海外的一些专属促销活动和测试资格，为游戏爱好者提供便利。

无需手机号注册国际版STEAM具体方法

1. 获取虚拟号

虚拟电话号码，简单来讲，就是一个可以用来创建国外社交平台的临时手机号，这个号码可临时替代验证方式进行Steam验证，对于需要进行隐私保护的用户来讲非常友好。通常情况下，只需要在接码平台对虚拟号码购买，即可匿名注册Steam账户。

例如TIGER SMS就提供了接收验证码服务，通过该平台的在线号码服务，即可购买国外号码注册Steam账户。具体操作方法如下：

(1) 前往TIGER SMS平台注册并登录。注册平台账户时，无需个人电话验证，只需提供邮箱地址、用户名及密码即可。

(2) 注册成功后，前往充值界面对账号进行充值，直接选择适合自己的充值方式并根据提示进行操作即可。

(3) 充值完成就可以购买国外手机号码安全创建Steam账户了。只需要在“购买”的界面中选择“Steam”项目后在选择一个国家进行购买进行即可获得一个国外手机号注册Steam账户。

2. 注册Steam账户

怎么注册Steam呢？只要你购买虚拟号之后，就可以根据以下步骤完成无需手机验证的Steam账户注册了。

(1) 进入Steam的官网网站，找到“注册”的入口并点击。

(2) 在根据提示填写信息后，在填写手机号的界面中输入刚刚购买到的手机号码，无需真实手机号，点击“获取验证码”。

(3) 再次前往TIGER SMS平台，刷新页面后即可看到接收成功的验证码。

(4) 复制验证码将其粘贴到对应即可成功创建无需手机验证的Steam账户。

以上就是关于Steam账户的无需手机注册方式，如果你没有国外手机号，或想要无需使用电话号码注册Steam账户，可以根据以上步骤操作。只需要通过TIGER SMS平台获取虚拟国外号码，就可以成功创建无需手机号Steam账户了。游戏爱好者赶紧试试这个无需短信创建账户的方法吧。