 无需手机号注册国际版STEAM具体方法是什么？
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无需手机号注册国际版STEAM具体方法是什么？

内容

为何要注册国际版Steam

无需手机号注册国际版STEAM具体方法

1.  获取虚拟号

2.  注册Steam账户

无需手机号注册国际版STEAM具体方法是什么？

对于游戏爱好者来讲，STEAM这一国际化的游戏平台，就成了为他们提供悠闲娱乐的场所。如果你想要完成国际Steam注册，享受STEAM提供的丰富游戏库，但有受限于国内手机号无法直接注册的困扰，本篇文章将手把手教你如何通过‌虚拟号码安全完成无需电话号码的Steam账户注册。

 

为何要注册国际版Steam

 

对于游戏玩家来讲，创建Steam海外账户，无疑打开了通往国际游戏赛道的窗口，可以和全球各地的玩家进行交流和对决，在游戏的世界里大展拳脚，而创建Steam账户也可享受一下便利：

 

1.  在游戏领域，国外的游戏开发比较早，很多游戏在国外市场推出后，才慢慢进入中国市场，因此海外Steam注册之后，可提前感受部分游戏带来的震撼体验。

2.  游戏分为免费版本和收费版本，而国际游戏进入国内后，收费相对较高，通过完成Steam注册，可享受更低的价格。

3.  海外steam注册之后，可参与海外的一些专属促销活动和测试资格，为游戏爱好者提供便利。

 

无需手机号注册国际版STEAM具体方法

 

1.  获取虚拟号

虚拟电话号码，简单来讲，就是一个可以用来创建国外社交平台的临时手机号，这个号码可临时替代验证方式进行Steam验证，对于需要进行隐私保护的用户来讲非常友好。通常情况下，只需要在接码平台对虚拟号码购买，即可匿名注册Steam账户。

 

例如TIGER SMS就提供了接收验证码服务，通过该平台的在线号码服务，即可购买国外号码注册Steam账户。具体操作方法如下：

 

(1)  前往TIGER SMS平台注册并登录。注册平台账户时，无需个人电话验证，只需提供邮箱地址、用户名及密码即可。

 

 

(2)  注册成功后，前往充值界面对账号进行充值，直接选择适合自己的充值方式并根据提示进行操作即可。

 

 

(3)  充值完成就可以购买国外手机号码安全创建Steam账户了。只需要在“购买”的界面中选择“Steam”项目后在选择一个国家进行购买进行即可获得一个国外手机号注册Steam账户。

 

 

2.  注册Steam账户

 

怎么注册Steam呢？只要你购买虚拟号之后，就可以根据以下步骤完成无需手机验证的Steam账户注册了。

 

(1)  进入Steam的官网网站，找到“注册”的入口并点击。

(2)  在根据提示填写信息后，在填写手机号的界面中输入刚刚购买到的手机号码，无需真实手机号，点击“获取验证码”。

(3)  再次前往TIGER SMS平台，刷新页面后即可看到接收成功的验证码

(4)  复制验证码将其粘贴到对应即可成功创建无需手机验证的Steam账户。

 

以上就是关于Steam账户的无需手机注册方式，如果你没有国外手机号，或想要无需使用电话号码注册Steam账户，可以根据以上步骤操作。只需要通过TIGER SMS平台获取虚拟国外号码，就可以成功创建无需手机号Steam账户了。游戏爱好者赶紧试试这个无需短信创建账户的方法吧。

 

德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。