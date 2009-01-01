 如何注册谷歌RCS （Google RCS）？最全教程
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如何注册谷歌RCS （Google RCS）？最全教程

内容

接码平台是什么？

老虎平台在国内注册国外软件的操作方式

这些步骤完成后，那么恭喜你已经完成90%了，最后一步便是下载谷歌并注册账号

如何注册谷歌RCS （Google RCS）？最全教程

融合通信简称RCS，这是一种通信技术和信息技术的融合，例如电话业务、短消信业务、会议电话、呼叫中心等，作为电信领域国际公认的标准协议，尤其是在Android设备上。2023年谷歌庆祝RCS消息传递平台达到了10亿用户的里程碑，正稳步扩展功能，整合了IOS同类产品提供的许多功能，未来传统短信会被5G消息（RCS业务）取代，这便是谷歌所改善的功能。

 

大家在国内看是不是也想要用，但可惜目前还不对大陆开放，想要注册，就需要国外手机号，这时就体现了接码平台的重要性了。

接码平台是什么？

 

很多人不知道接码平台是什么？这其实就是可以售卖国外的虚拟电话号码，可以短信接收服务的平台，用户只需要在平台上购买临时手机号，再通过手机号码验证，就可以注册Google 账号，使用RCS。给大家推荐一个靠谱的网站，老虎平台(TIGER SMS)是目前很多用户都在使用的接码平台，其稳定性比较强，通过老虎平台只需要支付短信的费用即可使用，如果长时间没有接收到验证码，也可以取消订单进行退款。老虎平台还可以接收来自全球各个地区的短信，且折扣比较高，在购买虚拟手机号接收短信时，也是完全匿名的，不需要提供任何个人信息，为大家做隐私保护。

老虎平台在国内注册国外软件的操作方式

 

1、 打开老虎平台TIGER SMS网站：先将语言显示改为“中文”，这样能方便国内用户查看。

 

 

2、 先注册账号，在页面中，需要大家用邮箱或QQ来注册，因为无手机号码注册，所以才更隐私，填写信息后，点击下方的“注册”完成注册。

 

3、 注册国外软件是需要购买虚拟号的，这时我们需要向账户进行充值才能购买，在充值页面中，点击“购买卡密”就可以执行充值。

 

 

4、 系统进入到发卡网的页面之后，就可以购买卡密并完成支付，选择商品后点击“立即支付”即可。

 

5、在订单的页面，就可以查看卡密了，为了快速对账号充值，这里一定要复制卡密，前往老虎平台充值页面，将复制的卡密粘贴到输入卡密的位置，点击“确定”就完成充值了。

 

5、 进入到购买虚拟号的页面中，在国家的位置根据自己的要求选择，而在项目的位置就需要输入谷歌，选择完毕就可以查看购买的金额，确认无误后，点击下方的“购买”，就成功购买到虚拟号码了。

 

 

这些步骤完成后，那么恭喜你已经完成90%了，最后一步便是下载谷歌并注册账号

 

首先需要下载并打开谷歌，软件，在页面中点击“注册”后，就会进入到验证手机号的页面，这里直接将刚刚购买到的手机号输入，点击获取验证码之后，就可以前往老虎平台中查看接受验证码了。

 

 

前往老虎平台(TIGER SMS) 查看短信验证并复制验证码，粘贴到谷歌页面验证，随后在新的页面输入账号信息，就完成注册工作了。

 

有了谷歌账号，那么想Google RCS 注册就更简单了，直接再次使用该手机号，在线短信验证后就可以使用RCS消息传递所有功能了，例如，发送一个心形表情符号就可以释放一个动画表情符号，这种屏幕效果可以通过特定消息来触发动画。还有更多的小功能都深受海外用户喜爱。当然你有了账号也可以互相发送信息，若是需用大量文件发送，那么建议使用Gmail，若是没有邮箱账号，还可以用老虎平台上购买的手机号来进行Gmail注册。

 

德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。