如何不使用手机号能否创建Microsoft账户？

拥有一个Microsoft账户，意味着可以随意访问微软旗下的众多服务和应用，比如Outlook邮箱、OneDrive云存储、Office 365套件等等。然而，很多用户在进行Microsoft注册时，会遇到一个常见的问题：在注册Microsoft账户时，无需个人电话验证能不能完成注册呢？国外手机号注册Microsoft怎么操作呢？本文就来详细讲解下创建Microsoft账户时无需手机注册方式。

注册 Microsoft 账户的最佳方法

无需使用电话号码怎么注册Microsoft呢？正确的答案是购买临时手机号。作为虚拟电话号码，它可以替代验证方式完成接受短信验证的需求，无需真实手机号即可轻松完成Microsoft验证，为注重隐私的用户提供便利。因此，在创建Microsoft海外账户的时候，使用虚拟手机号进行匿名注册，是对个人隐私保护的最佳方法。

而且，获取临时手机号的方法也非常简单，只需要通过TIGER SMS接码平台，就可以轻松享受在线号码服务。只需要几分钟的时间，在TIGER SMS平台对虚拟号码购买，就可以享受无需使用电话号码注册Microsoft账户。安全创建Microsoft账户之后，你就可以轻松的访问微软的各种服务和应用程序了。





通过 TIGER SMS 创建 Microsoft 账户的详细步骤

为了帮助大家可以快速的获取到无需手机验证的Microsoft账户，下面就分步骤为大家讲解下究竟该如何操作。

步骤 1 ：登录并注册 TIGER SMS 账户

这里需要先注册TIGER SMS接码平台的账户，注册后，才能充值并购买国外手机号码Microsoft账户，方法很简单。

① 登录TIGER SMS平台。

② 在右上角点击“注册”的选项。

③ 在新的界面填写邮箱地址、密码等信息进行注册即可。





步骤 2 ：充值 TIGER SMS 账户

注册成功后，需要在TIGER SMS账户中存钱，用于后续购买国外号码注册Microsoft账户。

① 点击“充值”的按钮，进入到充值界面。

② 选择对应的支付方式和支付金额。

③ 点击下方的“充值”按钮，即可完成充值操作。

步骤 3 ：购买虚拟手机号

充值完成后，进入购买号码的界面中，即可选择对应的项目和国家的手机号进行购买，完成国外社交平台的注册了。

① 在购买“项目”的位置，需要输入“Microsoft”。

② 在“国家”的选项中，根据需求选择任意国家的手机号即可。

③ 选择完成后，点击“购买”的按钮，即可获得一个对应的手机号来实现接收验证码服务。





步骤 4 创建 Microsoft 账户

需要前往Microsoft官方网站中，使用刚刚购买到的号码进行注册，即可获得一个无需电话号码的Microsoft账户，注册方式如下：

① 访问Microsoft官方网站，在网站中找到“创建账户”的选项并点击。

② 在新的界面中，填写手机号的位置输入虚拟号码后点击获取验证码，就可以实现无需手机号Microsoft注册。

③ 前往TIGER SMS平台查看验证码，将其填写到对应位置。

④ 根据界面提示输入对应信息后，即可完成海外Microsoft注册。

无需短信创建账户的方法你学会了吗？如果你想要进行国际Microsoft注册，不妨根据以上步骤操作吧。国外手机号注册成功后，你就能轻松使用Microsoft账户享受其提供的丰富服务了。