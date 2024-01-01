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Whatsapp是否支持使用虚拟海外手机号注册账号？

内容

WhatsApp是否支持使用虚拟号注册账号

如何实现通过虚拟号注册WhatsApp账号

通过TIGER SMS获取虚拟号的步骤

怎么注册Whatsapp呢？

Whatsapp是否支持使用虚拟海外手机号注册账号？

 

近年来，随着whatsapp在全球风靡，Whatsapp注册方法也一度被用户关注。为了在跨境交流中做到个人隐私保护，使用虚拟电话号码完成whatsapp注册的需求也在日益增加，但WhatsApp是否支持使用虚拟国外手机号注册呢？本文将全面解析WhatsApp对虚拟国外手机号码的支持情况以及海外Whatsapp注册方法。

 

WhatsApp是否支持使用虚拟号注册账号

 

Whatsapp是一款全球使用群体较为广泛的通讯应用，通过手机号就可以成功注册并使用。但创建Whatsapp账户是否支持虚拟国外手机号的答案并非绝对。根据Whatsapp官方规定，用户在创建Whatsapp海外账户的时候，需要提供一个可接收验证码的手机号来验证身份，而临时手机号同样可以接收短信验证码完成Whatsapp验证，因此理论来讲是可以使用的。

 

但需要注意的是，并非所有的虚拟号都能顺利完成Whatsapp注册，其原因在于部分匿名手机号可能会被Whatsapp认定为非法手机号，这种情况下就无法安全创建Whatsapp账户，从而导致海外Whatsapp注册失败。

 

如何实现通过虚拟号注册WhatsApp账号

 

Whatsapp对虚拟国外号码注册的支持情况较为复杂，因此，大家在使用虚拟号码替代验证方式完成海外whatsapp注册的过程中，一定要选择较为可靠的虚拟号码购买平台，以确保虚拟号码能顺利接收验证码。

 

推荐大家了解下TIGER SMS这个接码平台，该平台每天都会更新大量的全球号码以供用户注册国外软件，同时收费标准根据收到的验证码扣费，如果你没有成功接收验证码，也会将购买一次性手机号的费用全额返还，且整个购买过程无需个人电话验证、无需短信创建账户，完全匿名注册及使用，隐私保护性极强。

 

通过TIGER SMS获取虚拟号的步骤

 

TIGER SMS这一接码平台提供了强大的在线号码服务及接收验证码服务，通过该平台获取虚拟号码，就可以成功创建无需电话号码的Whatsapp账户，具体操作步骤如下：

 

①　访问TIGER SMS官网

②　在网站的右上角点击“注册”的按钮，根据页面提示输入用户名、电子邮箱以及登录密码后，无需真实手机号就可以完成账号注册。

 

 

③　在充值界面中，选择常用的充值方式，根据页面提示向账号进行充值。

 

 

④　在购买号码的界面，选择“Whatsapp”的项目，随后在国家位置选择一个国家，点击下方的“购买”，即可获取手机号完成国际whatsapp注册。

 

 

怎么注册Whatsapp呢？

 

获取虚拟号码后，就可以解决怎么注册whatsapp这一问题。只需要使用虚拟号码，就可以获得无需手机验证的whatsapp账号。比如：

①　访问Whatsapp应用软件，在注册的界面中输入虚拟号码来接收短信验证

②　前往TIGER SMS平台查看验证码并将其粘贴到对应位置。

③　验证成功后，就可以获得一个无需手机号whatsapp账号，整个操作过程无需使用电话号码。

 

怎么购买Whatsapp账号呢？购买whatsapp账号的方法很简单，只需要通过TIGER SMS购买虚拟号就可以完成。以上无需手机注册方式大家可以了解下。

 

艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。