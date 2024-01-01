Whatsapp是否支持使用虚拟海外手机号注册账号？

近年来，随着whatsapp在全球风靡，Whatsapp注册方法也一度被用户关注。为了在跨境交流中做到个人隐私保护，使用虚拟电话号码完成whatsapp注册的需求也在日益增加，但WhatsApp是否支持使用虚拟国外手机号注册呢？本文将全面解析WhatsApp对虚拟国外手机号码的支持情况以及海外Whatsapp注册方法。

WhatsApp是否支持使用虚拟号注册账号

Whatsapp是一款全球使用群体较为广泛的通讯应用，通过手机号就可以成功注册并使用。但创建Whatsapp账户是否支持虚拟国外手机号的答案并非绝对。根据Whatsapp官方规定，用户在创建Whatsapp海外账户的时候，需要提供一个可接收验证码的手机号来验证身份，而临时手机号同样可以接收短信验证码完成Whatsapp验证，因此理论来讲是可以使用的。

但需要注意的是，并非所有的虚拟号都能顺利完成Whatsapp注册，其原因在于部分匿名手机号可能会被Whatsapp认定为非法手机号，这种情况下就无法安全创建Whatsapp账户，从而导致海外Whatsapp注册失败。

如何实现通过虚拟号注册WhatsApp账号

Whatsapp对虚拟国外号码注册的支持情况较为复杂，因此，大家在使用虚拟号码替代验证方式完成海外whatsapp注册的过程中，一定要选择较为可靠的虚拟号码购买平台，以确保虚拟号码能顺利接收验证码。

推荐大家了解下TIGER SMS这个接码平台，该平台每天都会更新大量的全球号码以供用户注册国外软件，同时收费标准根据收到的验证码扣费，如果你没有成功接收验证码，也会将购买一次性手机号的费用全额返还，且整个购买过程无需个人电话验证、无需短信创建账户，完全匿名注册及使用，隐私保护性极强。

通过TIGER SMS获取虚拟号的步骤

TIGER SMS这一接码平台提供了强大的在线号码服务及接收验证码服务，通过该平台获取虚拟号码，就可以成功创建无需电话号码的Whatsapp账户，具体操作步骤如下：

① 访问TIGER SMS官网。

② 在网站的右上角点击“注册”的按钮，根据页面提示输入用户名、电子邮箱以及登录密码后，无需真实手机号就可以完成账号注册。

③ 在充值界面中，选择常用的充值方式，根据页面提示向账号进行充值。

④ 在购买号码的界面，选择“Whatsapp”的项目，随后在国家位置选择一个国家，点击下方的“购买”，即可获取手机号完成国际whatsapp注册。

怎么注册Whatsapp呢？

获取虚拟号码后，就可以解决怎么注册whatsapp这一问题。只需要使用虚拟号码，就可以获得无需手机验证的whatsapp账号。比如：

① 访问Whatsapp应用软件，在注册的界面中输入虚拟号码来接收短信验证。

② 前往TIGER SMS平台查看验证码并将其粘贴到对应位置。

③ 验证成功后，就可以获得一个无需手机号whatsapp账号，整个操作过程无需使用电话号码。

怎么购买Whatsapp账号呢？购买whatsapp账号的方法很简单，只需要通过TIGER SMS购买虚拟号就可以完成。以上无需手机注册方式大家可以了解下。