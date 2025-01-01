2025年注册国际版Tinder无需个人电话验证的操作步骤

网络中的不安全性，让越来越多的用户在注册国外社交平台的时候，不再使用个人电话号码，而是采用虚拟电话号码，不仅可以提高个人隐私保护，也可以轻松注册任意海外平台。Tinder，作为不少用户在用的国外交友平台，就有很多用户使用临时手机号创建Tinder海外账户，本文就和大家探讨下2025年国际Tinder注册无需真实手机号的具体操作步骤

步骤一：选择虚拟号码购买平台

既然要利用虚拟电话号码完成海外Tinder注册，首先我们要做的就是选择一个可靠的虚拟号码购买平台，通过平台购买虚拟号之后，即可进行匿名注册。在所有的接收验证码服务平台中，推荐大家选择TIGER SMS在线号码服务平台。

TIGER SMS具备一定的可靠性和匿名性，定价优惠，安全性高，可以给用户提供任意国家、任意项目的临时电话号码。对于想要使用国外号码注册国外约会平台或其他交友平台的用户来讲非常实用。

第二步：购买虚拟号码

TIGER SMS是一种高效且安全的接码平台，通过以下具体的步骤，就能轻松获得你需要的国外手机号码来替代验证方式，进行无需手机验证的Tinder账号注册。

(1) 访问TIGER SMS平台，在首界面的右上角点击“注册”的按钮，如果界面为其他国家的语言，可以先将其更换为“中文”后进行操作。

(2) 在注册账号的界面中，只需要输入邮箱地址、用户名以及密码即可，无需提供任何个人信息，无需使用电话号码。

(3) 完成注册后，进入“充值”的界面，即可看到多种充值方式，选择任意方便的方式为账号充值，充值过程中，只需要根据页面提示进行操作即可。

(4) 充值完成后，即可点击“购买”的进入购买号码的界面，选择“Tinder”项目后，根据需求选择任意国家或地区的手机号进行购买即可。

注意：购买到的虚拟号码有效期为20分钟，需要尽快前往Tinder应用程序中完成Tinder验证及海外tinder注册。

步骤三：注册Tinder海外账号

利用刚刚购买的虚拟号码，无需个人电话验证就可以创建Tinder账户了，以下是具体的无需手机注册方式。

(1) 访问Tinder应用程序，点击“注册”的按钮，根据页面提示填写相应信息。

(2) 在输入手机号进行验证的位置填写刚刚购买到国外手机号注册。

(3) 点击“获取短信”验证码后，前往TIGER SMS平台刚刚购买号码的页面即可查看手机号收到的验证码。

(4) 将验证码输入对应位置，就能获得一个无需电话号码的Tinder账户了。

怎么注册Tinder呢？通过以上无需手机号Tinder注册的具体步骤，相信大家都已经了解如何无需短信创建账户了。只需要通过TIGER SMS平台购买虚拟号码，再用这个号码进行短信验证，即可安全创建Tinder账户了，针对不想使用个人手机号完成Tinder注册的用户，赶紧根据以上步骤注册，通过Tinder来匹配海外适合自己的朋友吧。