 Microsoft在国内也能注册国外的账号了
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Microsoft在国内也能注册国外的账号了

内容

1、虚拟手机号靠谱吗？

2、价格怎么样？

Microsoft在国内也能注册国外的账号了

 

Microsoft（微软）在中国销售的电子产品上占据着重要地位，一般用于国产品牌电脑联想、华为、戴尔、惠普。不过很多用户都很喜欢用Microsoft的搜索引擎，小编同样也在内，一般都是用国际手机号来登录，这样国外的新闻也能第一时间得知了。

 

很多人想知道小编是怎么有国外手机号的，其实这都不是真实的手机号，都是虚拟的，但是可以接收到验证码以此来登录。很多人可能要担心了，这虚拟的手机号靠谱吗？价格是不是都很高，几百元才能注册登录吧！这些问题小编都能给你解答，下面来看看吧！

 

1、虚拟手机号靠谱吗？

 

虚拟手机号都是在接码平台上获取的，那就看接码平台是否靠谱，像小编用的是老虎平台，就认为很靠谱，这不仅有Microsoft这样的国外软件，还有很多主流软件也能登录，只要你搜索软件，再选择一个喜欢的国家，直接购买，就可以前往平台注册了。平台超过10万个在线手机号，价格也很优惠。

 

2、价格怎么样？

 

以往我们对接触到国外就感觉很贵，但其实不然，购买虚拟手机号一次也只要几块钱而已了，充值一次就可以购买很多的手机号，很多人不相信，当然靠嘴说自然是不能征服各位的，但只要你看了下文的注册详细解析，就能相信是不是真的靠谱便宜了。

 

 

首先呢，我们要打开老虎接码平台TIGER SMS 的网站，对了一定要先连接上加速器，这是一个国外的网站，连接上VPN会更加流畅的。

 

来到首页后，先注册账号，点击注册，能看到可以用邮箱来注册，输入邮箱、设置密码、保存一个手机号就可以注册了。

 

 

账号有了，就可以充值了。点击充值选择微信、支付宝，跳转到第三方页面，这里最低的充值金额是30元，只需要充值30元，就可以购买十多个手机号呢！支付完成后，账号就有了余额。

 

 

 

再点击购买号码，像下图的操作，输入Microsoft，再选择喜欢的国家，小编选择了香港，价格也只有几毛钱。

 

 

购买成功后，在下方页面就显示了这个国家的号码。

 

 

最后我们只需要前往Microsoft香港官网，输入香港虚拟手机号来注册，获取验证码后就能登录上了。

 

整体的操作流程就是这样了，你们也想要获取虚拟号的，都可以按照这个流程，当然如果在注册的过程中，获取手机号不成功，可以来联系老虎平台的客服来解决问题。无需使用自己的电话号码就能注册Microsoft香港号，这种快捷的办法赶快用起来吧！

 

德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。