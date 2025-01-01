Microsoft在国内也能注册国外的账号了

Microsoft（微软）在中国销售的电子产品上占据着重要地位，一般用于国产品牌电脑联想、华为、戴尔、惠普。不过很多用户都很喜欢用Microsoft的搜索引擎，小编同样也在内，一般都是用国际手机号来登录，这样国外的新闻也能第一时间得知了。

很多人想知道小编是怎么有国外手机号的，其实这都不是真实的手机号，都是虚拟的，但是可以接收到验证码以此来登录。很多人可能要担心了，这虚拟的手机号靠谱吗？价格是不是都很高，几百元才能注册登录吧！这些问题小编都能给你解答，下面来看看吧！

1、虚拟手机号靠谱吗？

虚拟手机号都是在接码平台上获取的，那就看接码平台是否靠谱，像小编用的是老虎平台，就认为很靠谱，这不仅有Microsoft这样的国外软件，还有很多主流软件也能登录，只要你搜索软件，再选择一个喜欢的国家，直接购买，就可以前往平台注册了。平台超过10万个在线手机号，价格也很优惠。

2、价格怎么样？

以往我们对接触到国外就感觉很贵，但其实不然，购买虚拟手机号一次也只要几块钱而已了，充值一次就可以购买很多的手机号，很多人不相信，当然靠嘴说自然是不能征服各位的，但只要你看了下文的注册详细解析，就能相信是不是真的靠谱便宜了。

首先呢，我们要打开老虎接码平台TIGER SMS 的网站，对了一定要先连接上加速器，这是一个国外的网站，连接上VPN会更加流畅的。

来到首页后，先注册账号，点击注册，能看到可以用邮箱来注册，输入邮箱、设置密码、保存一个手机号就可以注册了。

账号有了，就可以充值了。点击充值选择微信、支付宝，跳转到第三方页面，这里最低的充值金额是30元，只需要充值30元，就可以购买十多个手机号呢！支付完成后，账号就有了余额。

再点击购买号码，像下图的操作，输入Microsoft，再选择喜欢的国家，小编选择了香港，价格也只有几毛钱。

购买成功后，在下方页面就显示了这个国家的号码。

最后我们只需要前往Microsoft香港官网，输入香港虚拟手机号来注册，获取验证码后就能登录上了。

整体的操作流程就是这样了，你们也想要获取虚拟号的，都可以按照这个流程，当然如果在注册的过程中，获取手机号不成功，可以来联系老虎平台的客服来解决问题。无需使用自己的电话号码就能注册Microsoft香港号，这种快捷的办法赶快用起来吧！