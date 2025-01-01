无需手机号也注册Facebook账号了，赶紧学起来！

目前，Facebook已经成为风靡全球的国外社交平台了，越来越多的国内人群也想要创建Facebook海外账户，享受它带来的交流便利，然而，怎么注册Facebook呢？无需个人电话验证可以注册吗？答案是肯定的。只需要一个虚拟电话号码，就可以无需短信创建账户，本文就来为大家讲解下无需电话号码的Facebook账户注册方法。

虚拟电话号码哪里获得？原因何在？

理论来讲，通过虚拟号码来替代验证方式，不需要在使用个人手机号，就能创建Facebook账户。这对大部分不想用个人真实手机号，或手机号已经使用过，但想完成第二个国际Facebook注册的人群来讲，非常友好。

而虚拟号码购买推荐通过TIGER SMS接码平台。原因如下：

① 匿名性：平台支持用户匿名注册账户，匿名购买，无需真实手机号。

② 安全性：接收验证码不成功，平台会全额退还临时手机号购买资金。

③ 价格实惠：任意国家的临时号码价格都比较低廉。

④ 号码丰富：提供了任意国家、任意项目的国外手机号码。

⑤ 无地域限制：无论你在全球的任何地方，都可以完成接收验证码服务。

使用临时手机号注册Facebook安全吗？

如果你是直接通过TIGER SMS获取的临时手机号，相对来讲是比较安全的，因为它为客户提供了广泛的站点支持，且所有号码都是正规、可靠的，验证码来源可靠，能确保你安全创建Facebook账户，后续使用中也不会存在任何违规情况。同时也可以对个人隐私保护。让你可以随心所欲地在Facebook中和好友进行交流。

购买Facebook临时手机号的具体方法

通过TIGER SMS平台获取临时手机号，一共有三个步骤：注册、充值、购买。下面就逐一讲解下这三个步骤。

1. 注册

需要你访问TIGER SMS官网平台注册账号，才能使用平台提供的在线号码服务。如：

① 在TIGER SMS的首页点击“注册”的选项。

② 在新的页面根据提示输入邮箱地址和密码等信息即可完成注册。

③ 期间无需使用电话号码、无需提供个人信息。

2. 充值

TIGER SMS平台提供了多种支付方式，只需在充值界面选择适合的支付方式对账号进行充值，即可购买临时手机号。

3. 购买

在购买临时号码时，需要在购买界面选择项目和国家，而在“项目”位置需要输入对应的外国社交平台，例如，海外facebook注册，就需要输入“Facebook”，国家位置可根据需求自行选择，确认后点击“购买”按钮即可。

前往Facebook官网完成Facebook注册。

① 打开Facebook，在海外Facebook注册界面，系统会提示你输入国外手机号注册。

② 购买的临时手机号输入，系统会向号码发送Facebook验证短信。

③ 在TIGER SMS的个人账户，即可查看验证码并将其输入到对应位置

④ 输入后，即可完成无需手机号Facebook注册。

无需手机注册方式已讲解完毕，如果你想要一个无需手机验证的Facebook账号，通过TIGER SMS平台获取一个临时国外号码注册即可。