 怎么在国内使用X
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怎么在国内使用X

怎么在国内使用X

X的前称是Twitter，是美国X公司营运的一个社交网络服务，它是全球顶尖的社交媒体平台之之一，相信很多人都听过Twitter这个国外社交软件，只不过后来换了个名称，TwitterX的区别在于X不仅保留了Twitter的基本功能，还增加了一些新的功能。

 

X支持用户发布和观看视频、音频、图片等多媒体的内容，甚至可以直播，再通过数字货币进行支付、转账、打赏等交易，同时可以在平台上购买和销售各种商品和服务。这些功能是不是很眼熟呢，这其实就是国内的抖音和快手等平台，只不过这是一家国外软件，很多国内用户想使用都不行。


去年还能通过梯子来观看国外内容，但从今年开始，就需要登录账户才能观看和评论，现在登录还必须要有国外手机号才可以，这种限制导致不少国内朋友无法观看国外内容，不能进行交流沟通。那么该如何解决呢？

 

不少朋友的办法则是购买一个国外账号，但小编要告诉你，这种办法并不靠谱，首先要面临的是渠道，几乎没有正规的渠道，毕竟国家是不允许的，其次价格方面肯定是很昂贵的，从多方面来看根本就不是一种解决方案。更好的解决方案则是在接码平台上购买虚拟号，虚拟的国外手机号，但能用来接收验证码，每收一次验证码会扣除几毛钱的费用。这个办法既好用又便宜。

 

接码平台我推荐老虎平台TIGER SMS，因为这家平台拥有全球所有的号码资源，自动快捷注册快速完成想要的项目，整个流程两分钟就能让你登录X账号，所以说接码平台是最好的方案。


 

下面就来看看怎么在老虎平台上登录X账号

 

首先，打开老虎平台TIGER SMS的网站，https://tiger-sms.com/cn点击链接直接跳转到首页，首次打开的页面是英文，在右上角切换到中文即可。点击【注册】，可使用邮箱或手机号登录，这两种登录方式，很大程度上保护了用户的隐私，注册后点击【充值】，想购买手机号就需要充值金额，当然金额不高。

 



 

金额到账后，点击【购买号码】，在搜索栏中输入X，选择你喜欢的国家号，直接购买。前往X软件，直接注册，输入购买的手机号，点击获取验证码，验证码需前往老虎平台上查看，复制并粘贴验证码，再设置个人信息和头像，即可登录成功。

 

接码平台这个办法适用于全球200多个国家，只要你想登录任意哪个国家的软件，都只需要登录相连的国家号即可，每天都能登录不同的国外软件，还能交流到不同国家的网友。老虎接码平台确实是一家靠谱又安全的网站，赶快去试一试！

德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。