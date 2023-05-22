没有国外手机号码的情况下，如何注册VK？

很多国外软件在注册时，必须使用国外手机号注册，VK就是其中之一。作为俄罗斯最大的社交媒体平台，VK注册过程中因需短信验证，导致很多没有国外手机号的用户在创建VK账户时变得异常困难。也有部分用户好奇，没有国外手机号码，怎么注册VK呢？下面我们就来了解一下。





无需个人电话验证能不能创建 VK 海外账户？

虽说海外VK注册必须使用手机号进行VK验证，但在无需真实手机号的情况下，依然可以安全创建VK账户。其方法也非常简单，通过在线号码服务即可完成。

Tiger SMS是一个专业的接码平台，就可以提供接收验证码服务，帮助你无需使用电话号码完成短信验证。它允许用户获取多个项目，多个国家的虚拟电话号码，使用这个匿名手机号来替代验证方式，即可创建无需电话号码的VK账户。这一解决方案对于注重隐私保护，但又想使用国外号码注册VK的用户来讲非常实用。

如何在 Tiger SMS 平台完成虚拟号码购买

既然通过Tiger SMS这一接码平台可以获得临时手机号，那么如何操作相信很多想要购买一次性手机号的人群并不是特别清楚，那么，通过以下详细步骤，你就可以轻松使用这一在线号码服务了。

(1) 进入Tiger SMS的官方网站，在页面右上角点击“注册”的按钮，如果你看不懂页面语言，直接将其切换为中文即可。





(2) 在注册的界面中，输入用户名、电子邮件和密码，即可进行匿名注册。

(3) 注册成功后，点击“充值余额”的选项进入页面，选择要充值的金额和付款方式即可，Tiger SMS支持银行卡、支付宝、电子货币等多种支付方式。

(4) 进入“购买号码”的页面中，即可选择你所需要的项目和国家了。因是俄罗斯VK注册，这里需要你输入“vk”的项目，选择一个国家即可。

(5) 点击下方的“购买”按钮，就可以获得一个虚拟号码用来实现无需手机号VK注册了。

国外 vk 注册的详细步骤

通过Tiger SMS成功购买虚拟号码后，通过以下几步即可可以完成VK注册：

1. 打开VK进入主界面，点击“创建账户”的选项。

2. 在页面中根据提示输入刚刚购买的虚拟号码并进行验证。

3. 前往Tiger SMS的页面中，查看手机号码接收到的验证码后，将其复制粘贴到对应位置。

4. 点击注册的按钮，就可以进行无需手机验证的VK注册。

5. 根据页面提示填写个人资料后，vk注册即可成功完成。

虽说使用无需手机注册方式下注册VK确实具有一定的挑战性。在实际操作中，只需要选择可靠的接码平台购买虚拟号码，依然可以实现vk注册。Tiger SMS不仅提供了丰富的国外手机号，且安全性也非常高，可以帮助你轻松完成国外社交软件注册，也做到可靠的隐私保护。如果你需要注册国外软件，但没有国外号码，不妨通过Tiger SMS获取吧。