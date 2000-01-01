怎么注册Twitter？看看没有电话号码是如何注册登录

Twitter是一家美国的微博客和社交网络服务平台，是全球互联网上访问量最大的十个网站之一。它利用无线网络、有线网络和通信技术进行即时通信，是微博的典型应用。允许用户以短信的形式向手机和个性化网站群发送他们的最新消息和想法，而不仅仅是向个人发送。2006年，博客技术先驱blogger.com的创始人伊万威廉姆斯创立的新公司“明显”推出了大围巾服务。

知道了Twitter的用处，是不是很想下载并使用，接下来要讲的内容是没有国外手机号码是如何海外Twitter注册的？手机号是困扰大多人的烦恼，有些人并不想用自己的手机号注册，但手机号只能个人实名，想匿名注册，但Twitter要求个人信息匹配，所以就需要创建Twitter账户。

接码平台的优势

你知道接码平台是什么吗？这其实就是可以购买临时手机号的平台，当我们不想用自己的手机号注册海外软件时，就可以用接码平台来虚拟号码购买。不管你是想要注册Twitter、ins还是Discord等海外软件，都能通过该平台实现国外手机号注册。向大家推荐一个靠谱的接码平台，老虎平台虽然是国外的网站，但在国内也能正常使用，平台包含了世界上所有的号码资源，每天超过10万个新号在线，只要你购买了号码，那么就有接收验证码服务，收到的验证码可以直接注册软件，若是没有收到验证码，则会返回余额，每一次只收取几毛钱就享受使用软件的快乐，这便是老虎平台给所有用户的承诺。





看看如何在老虎平台上购买虚拟号

以上呢，给大家说明了接码平台的优势，以下将给大家讲解决方案，看看是如何操作的吧！

1、打开老虎平台主页，点击“注册”按钮，填写你的电子邮箱，再设置一个密码，最后填入QQ或手机号码，就可以注册了。如果不想用自己的手机号，那么可以用QQ，这对用户是一种隐私保护。





2、进入账号后台，点击充值，选择充值的金额，到账后就可以购买Twitter手机号了。点击“购买号码”，搜索Twitter，选择任意一个国家，点击购买即可。









无需手机验证的 Twitter是 如何注册的

打开Twitter的主页或者安装官方应用，点击“注册”按钮，就可以使用购买的虚拟号来注册，输入购买的虚拟号，点击获取验证码，老虎平台上认证的电话号码只需要36美分，那么只需要几毛钱就能登录一次，这将直接登录到Twitter应用上。





为何推荐你选择老虎短信，因为每一次验证码的价格非常低，且无需个人电话验证、无需短信创建账户、无需手机注册方式的好处就能让你使用国外社交平台上最热门的软件。除此之外，还可以用除了Twitter以外的软件，任何海外软件都可以用老虎平台注册。