怎么注册Twitch账号

Twitch作为全球知名的游戏直播平台，在国内外吸引了大量的游戏爱好者。想要在这个充满活力的社区中展现自我、分享生活或观看精彩直播，拥有一个Twitch账户非常重要。然而，Twitch的服务器在海外，由于区域限制的原因，国内很多用户在确认手机号码时存在诸多困扰。那么，如何在国内注册Twitch账号呢？以下内容将为你详细解答。

注册 Twitch 账号的详细流程

Twitch作为深受用户青睐的游戏平台，在注册的时候，只需要前往Twitch 官网，下载软件后找到注册的入口，根据页面提示就可以进行注册了，下面是详细的步骤：

(1) 在浏览器中搜索Twitch 官网并下载Twitch应用程序。

(2) 下载成功后，打开Twitch应用程序，在登录的界面中，点击“Sign up”的选项，系统会自动跳转到注册账号的界面中。

(3) 根据页面的提示，需要你根据提示输入用户名、密码等信息后，就可以完成注册。

(4) 注册成功后，就可以在Twitch应用程序中查看各种信息了。

为何 Twitch 账号注册成功后，无法参与聊天？

很多用户好奇，为什么我明明注册了Twitch账号，但登录成功后，却无法在平台中进行交流，其主要原因在于：

Twitch平台存在“受保护评论”模式，这一模式存在的目的是为了减少用户遭受有毒评论、谩骂等不良信息的侵扰，提升用户的互动体验。而想要参与互动聊天的方法也非常简单，只需要通过海外电话号码，并完成短信验证即可。才能和他人进行互动。

如何在 Twitch 应用程序中确认号码

在确认手机号码的时候，需要先获取国外手机号，因为区域限制导致国内手机号无法直接获取验证码进行验证。在获取国外手机号时，推荐大家了解下TIGER SMS这一接码平台，它提供了不同国家，不同项目的临时手机号，无需个人电话验证即可轻松购买。以下是虚拟号码购买的步骤。

(1) 进入TIGER SMS平台的官方网站。

(2) 在页面右侧点击“登录/注册”的按钮，无需使用电话号码，只需要填写邮箱等信息即可注册平台账号。





(3) 在账号充值界面，选择充值方式后对账号进行充值，即可购买虚拟电话号码。

(4) 在购买号码的页面，项目的位置选择“Twitch”，国家的位置选择自己想要的国家，建议选择“哈萨克斯坦”的虚拟号码注册。





(5) 点击下方的“购买”按钮，即可获取所需的临时手机号并享受到接收验证码服务了。

海外电话号码获取成功后，就可以用来验证Twitch账号了，步骤如下：

(1) 登录Twitch账号，在“设置”的界面中选择“安全和隐私设置”的选项。

(2) 在页面中点击“添加号码”的选项，输入刚刚获取的手机号，无需真实手机号即可完成匿名注册。

(3) 系统会向手机号发送验证码短信，你只将验证码输入对应的位置之后就可以绑定手机号了。

(4) 完成绑定后，就可以成功在Twitch中发言和聊天了。

以上就是关于使用国外手机注册Twitch的方法了。如果你需要使用国外号码注册Twitch账号或创建国外平台账户，推荐使用TIGER SMS购买虚拟号来替代验证方式，无需使用电话号码就能够获得隐私保护，轻松开启跨国界交流。