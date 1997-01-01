 如何注册Twitch账号
中文
登录 注册
购买号码 API SMS 赚钱 免费号码 博客 常见问题解答 反馈 合作伙伴的优惠 联系方式

用户协议
私人信息与cookie政策
支付政策
送货政策
退款政策
退货政策
网站地图

博客

如何注册Twitch账号

内容

注册Twitch账号的详细教程

怎么在Twitch确认手机号

第一步：获取国外手机号

第二步：在Twitch中确认手机号

如何注册Twitch账号

跨国界的娱乐和社交，已经成为一种常态。Twitch，作为一个在线流媒体平台，就吸引了无数游戏爱好者和创作者的目光。然而，由于它的服务器位于海外，这也导致不少国内用户在注册Twitch账号及确认手机号的时候，面临了难题。本文就让我们一起了解下如何注册Twitch，怎么在Twitch确认手机号吧。

 

注册Twitch账号的详细教程

 

注册Twitch账号的方式非常简单，只需要前往Twitch的官方网站中就可以进行账号注册了，具体步骤如下：

 

(1) 搜索并点击Twitch官方网站下载Twitch应用程序。

(2) 下载成功后点击进入，在登录界面点击“Sign up”的选项。

(3) 根据页面提示，输入用户名、密码、邮箱地址以及出生日期等信息，勾选下方“我同意服务条款”的选项。

 

(4) 点击“Sign up”的按钮，在新的页面中，选择你喜欢的游戏或主题。

(5) 点击“Done”的按钮，就注册成功了。

 

怎么在Twitch确认手机号

 

在Twitch平台，作为国内主要的游戏直播平台，“受保护评论”的模式导致未经验证的个人资料账户，是无法在平台中参与聊天的，因此注册Twitch账号成功后，并不意味着就可以直接使用，需要验证手机号后，才能和他人互动，以下是确认手机号的方法。

 

第一步：获取国外手机号

 

因区域限制的原因，国内手机号可能并无法直接验证Twitch，因此，需要获取国外手机号。这种情况下，推荐大家了解下TIGER SMS平台，它提供了多个国家的临时手机号，用于短信验证服务，具备操作简洁、安全可靠等特点。通过以下操作即可获取国外临时号码。

 

(1)  进入TIGER SMS平台的首页。

(2)  在页面右侧点击“注册/登录”的选项，根据提示输入邮箱、密码等信息完成注册。

(3)  在账号充值界面对账号进行充值后，即可在购买号码的界面中的“项目”中选择“Twitch”。国家建议优先选择“哈萨克斯坦”的号码。

(4)  点击“购买”即可获得所需要的手机号。

 

第二步：在Twitch中确认手机号

 

获取手机号之后，前往Twitch账号的“安全和隐私设置”界面，就可以确认手机号了。操作步骤如下：

 

(1) 登录Twitch，进入“设置”的页面，然后点击“安全和隐私设置”的选项。

(2) 找到“添加号码”的选项后并点击它，输入你刚刚获取到的手机号即可。

(3) 系统会向手机号发送验证短信，需要你将验证码输入对应位置，即可绑定手机号码。

(4) 完成绑定后，就可以获得在Twitch中聊天、发言的权限。

(5) 你也可以在Twitch中订阅频道，以免错过一些有趣的内容哦！

 

Twitch作为全球性的游戏直播平台，为无数游戏爱好者和创作者提供了发挥创意、游戏直播的平台，虽然确认手机号的过程相对比较复杂，但只要掌握正确的方法，依然可以轻松跨越屏障，开启海外直播之路。想要体验Twitch的小伙伴们，不妨前往TIGER SMS平台获取手机号验证Twitch账户并使用吧。

 

德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。