如何注册国际版抖音TikTok？一次就成功的保姆级教程

TikTok的另一个名就叫抖音，抖音可是国内最主流的短视频软件，而TikTok就是抖音国际版是面向海外的，截止目前，全球影响力可是不低，国外的用户可以通过平台展示自己的文化特色和才艺，一些歌曲、舞蹈和美食等内容，也因为TikTok的传播变的流行起来。国内版的抖音看过了，想看看国外都是拍什么内容，也很简单，因为国内已经有了获得TikTok社交软件注册的教程了。

接码平台

我们都知道想注册国外使用软件就需要国外手机号，TikTok注册就需要海外号码，有这样的一个平台，主要是售卖验证码的，通过虚拟号码来收取验证码，就可以登录国外软件了。那什么是接码平台呢？就是拥有全世界的号码资源，能够下载全球火爆的各类软件，能够选择不同国家的手机号，这就是接码平台。目前，国内比较靠谱稳定的接码平台，Tiger SMS（老虎平台）是其中之一，全球任何地方都能接到码，也100%对用户隐私保护，不用担心使用外网软件时，泄露个人信息。

怎么获取虚拟号码，注册TikTok国际版呢？

第二步：在老虎平台上，购买一个虚拟手机号。

注册成功后，在个人的账号页面中，就能看到用户信息、秘钥、购买号码、记录、明细、充值等功能。点击【充值】对个人账户充值，跳出的支付方式，选择合适的支付功能，在下方输入金额，支付完成后，就会到账。

三、购买号码

点击【购买号码】选项，在页面搜索栏中，搜索TikTok，在国家地区栏中，搜索你想要国家手机号，点击【购买】，就购买成功了。刷新之后，就能看到下方的【在线手机号】，所对应手机号和国家。

四、实操注册过程

以上的操作完成之后，就下载TikTok，打开软件，点击【注册】按钮，输入刚才购买的虚拟手机号，点击【验证码】选项，前往老虎平台，在短信平台中查看，在线手机号收到的验证码，同意短信接收，再到TikTok平台输入验证码，就注册好了。

经过以上的详细讲解，相信大家已经对注册抖音国际版有所了解了，国内的小伙伴如果想要快速的拥有注册国外社交软件，感受国外社交平台的优势，建议前往老虎平台，用户花最少的钱，就能体验不一样的乐趣。