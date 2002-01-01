如何注册Facebook账号

Facebook，作为全球最大的社交媒体平台之一，在全球的影响力都非常广泛。然而，对于中国用户来讲，如果没有国外手机号码，想要创建Facebook海外账户，却异常艰难，主要原因在于Facebook受到了国内政策的限制和网络封锁。面对这一情况，国内用户该如何完成Facebook注册呢？

实际上，在国内想要安全创建Facebook账户，并不是难题，通过TIGER SMS这一接码平台获取虚拟电话号码，就可以完成无需手机号Facebook注册。并且还是匿名注册，更大程度做到了个人的隐私保护。以下是详细的海外facebook注册内容。

如何通过 TIGER SMS 的虚拟号码创建 Facebook 账户

TIGER SMS为用户提供了虚拟号码购买服务，用户通过该平台，就可以轻松获取任意项目、任意国家的临时手机号，而且在注册平台账户时无需真实手机号即可完成，更加安全可靠。具体国际Facebook注册步骤如下：

(1) 在TIGER SMS平台中创建一个账号，只需要在官方网站中找到“注册”的选项继续注册即可。

(2) 注册成功后，系统会自动跳转到充值界面，这里就需要你选择适合的充值方式对账号进行充值了。

(3) 在购买号码的界面中，选择国家和项目，就可以获取替代验证方式的虚拟手机号，这个手机号因无需个人电话验证，所以可以帮助绕过区域限制。

(4) 进入Facebook的注册界面中，根据提示填写相应的信息和电话后，就可以使用TIGER SMS接收验证码服务来进行Facebook验证。

(5) 验证成功后，就可以获得无需电话号码的Facebook账户了。

注册国外社交平台为何选择TIGER SMS

相信很多人会好奇，市场上那么多的在线号码服务平台，为什么这里要推荐TIGER SMS来进行国外手机号注册Facebook呢？其实原因很简单：

1. 价格较低：在IGER SMS平台中购买虚拟号码，价格是比较低的，并且是根据接收到的验证码扣费，如果验证码接受失败，平台也会将购买号码的资金返回到账户余额中。

2. 优惠政策：对于需要购买大量的虚拟号的用户来讲，IGER SMS平台也提供了优惠政策，只需要联系客服，就可以了解到具体的优惠价格，节省资金。

3. 号码资源丰富：IGER SMS每天都有超过10万个信号在线，且包含所有国家、所有项目，让用户无需使用电话号码，就可以轻松完成海外Facebook注册。

4. 保障隐私安全：在互联网的世界中，隐私安全非常重要，而IGER SMS注册无需短信创建账户，只需要验证邮箱即可使用，更加安全、便捷。

以上就是关于怎么注册Facebook的解答，如果你想要通过国外号码注册Facebook账号，也可以在IGER SMS平台中购买虚拟号，完成无需手机验证的Facebook过程，操作方法非常简单，且也虚拟手机号的安全性也非常高，相信能够为你提供一种安全、可靠的无需手机注册方式。如果你对注册Facebook的相关问题一知半解，不妨通过以上步骤进行操作，让你可以轻松的完成安全创建Facebook账户的目的。