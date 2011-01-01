如何不使用电话号码注册Apple账号？

无论使用iPhone、iPad、Mac等设备，还是在App Store下载应用，Apple账号都扮演着至关重要的角色。然而，对于很多用户来讲，想要通过国外号码注册Apple账号的时候，提供电话号码就成了不小的障碍。那么，有没有办法无需真实手机号创建苹果海外账户呢？答案是肯定的，下面就来详细讲解下无需使用电话号码如何轻松创建Apple账户。





无需电话号码的苹果账户该如何创建

从技术层面来讲，无需电话号码的苹果账户并无法创建，因为在苹果账号注册的过程中，必须要使用手机号进行验证才能完成Apple注册。但苹果注册时，通过虚拟电话号码替代验证方式，就可以实现无需手机验证的Apple账号注册。

而这一情况下，就不得不用到Tiger-SMS接码平台了，它提供了在线号码服务，直接在线购买国外手机号码，不仅用来进行海外Apple注册，还可以完成匿名注册。

作为专业的接码平台，Tiger-SMS不仅提供了完善的隐私保护能力，也提供了任意项目、任意国家的临时手机号，让你可以手机号所提供的接收验证码服务，轻松注册国外社交平台。而它无需个人电话验证的优势，更大程度保障了个人信息安全。





通过 Tiger-SMS 完成虚拟号码购买的全过程

想要无需短信创建账户，就需要先获得一个临时手机号，而通过Tiger-SMS购买临时手机号的具体方法如下：

1. 注册账号：

需要你前往Tiger-SMS的官方网站注册该平台的账号。在网站中，大陆用户可以直接将页面切换成中文。随后点击页面右上角的“注册”按钮，在新的界面中，填写邮件地址、密码等信息。

2. 充值账户：

账号注册成功后，需要充值一定的金额，才能成功购买国外手机号码。在“个人中心”的界面中，点击“充值”的按钮，随后在新的界面中选择充值金额，依次选择自己常用的付款方式完成付款，稍等一段时间，就可以看到账户中的余额了。

3. 购买虚拟号码

充值完成后，就可以购买虚拟号码安全创建Apple账户了。点击“个人中心”界面中的“购买”按钮，在“项目”的位置，需要你输入“Apple”，随后在“国家”位置就可以根据自己的喜好选择了。选择成功后，直接点击“购买”的按钮，就可以获得国外手机号注册Apple账户。





利用虚拟号码怎么注册苹果账号

获得虚拟手机号后，就可以利用这个号码进行无需手机验证的Apple账号注册了。方法很简单：

1. 在 Apple 官方网站中点击“创建账户”。

2. 在弹出的页面中根据提示填写相关信息，在电话号码的位置输入刚刚购买的临时号码。

3. 前往 Tiger SMS 网站上查看手机号接收到的验证码进行Apple验证。

4. 验证成功后，我们就获得了一个无需手机号Apple账号。





以上就是关于 Apple 账号的无需手机注册方式了，如果你还不清楚怎么注册苹果账号方式，那么，一定要详细看下以上步骤，它可以帮助成功完成苹果账号注册，让你轻松使用苹果账号下载各类软件。