如何获取土耳其手机号

全球化的日益盛行，越来越多海外的软件以及游戏，成为了国内用户比较青睐的选择。有时我们也需要一个土耳其手机号来注册土耳其账号，但是如何获取土耳其电话号码就成了大家关注的问题。其实方法非常简单，直接通过可靠的接码平台就可以轻松获取自己想要的土耳其虚拟号码。下面就来详细讲解下。

为什么大家青睐于使用虚拟号码创建国外平台账户？

在获取土耳其手机号的时候，相信很多人会选择虚拟号码，那么，此类国外手机号码有哪些优势呢？

(1) 隐私保护：在互联网中，隐私保护是每个人不可忽视的问题。而虚拟号码的最大亮点之一便是具备强大的隐私保护功能。通过虚拟号码用户无需个人电话验证即可注册各大平台的账号，有效减少信息被滥用的风险。

(2) 绕过区域限制：虽说目前已经开启了全球化发展之路，但因政治形式的变化，国家会限制国外某些软件的使用，而通过虚拟号码替代验证方式，就可以轻松绕过一些区域限制，让你轻松完成国外社交平台注册。

(3) 节省开支：虚拟号码购买通常情况下是非常便宜的，只需要使用手机号接受验证码成功完成国外购物平台注册，国外游戏平台注册等多种海外注册方式，相对来讲可以节省不少开支。

(4) 和真实号码一致：虽说匿名注册无需手机注册方式就可以轻松创建账户，但他和真实号码没有任何区别，可以成功接收验证码服务，成功完成注册。

通过接码平台获取土耳其手机号的方法

接码平台是目前获取国外手机号的一种新型方式，此类平台为用户提供了大量的虚拟电话号码，而且，这些号码具备接收短信验证码的功能，无需真实手机号、无需手机号登录，就可以轻松创建国外平台账户。下面就以TIGER SMS为例，来详细讲解下如何获取临时手机号。

第一步：进入老虎平台的官方网站，在页面右上角点击“注册”的按钮，在新的页面无需使用电话号码，只需根据提示输入相关信息即可完成账号注册。





第二步：在充值界面，选择适合自己的充值方式，将钱存入刚刚注册的账户中，就可以购买临时手机号了。





第三步：在购买号码的界面中，选择自己需要注册的项目，随后选择国家为：土耳其，在下面的结果中，选择合适的虚拟号码购买即可。





第四步：购买成功后，就可以使用所购买的国外号码注册自己需要的平台了，这一过程中，无需手机验证，即可安全创建账户。

针对想使用国外手机号注册各大国外平台账号的人群来讲，通过TIGER SMS不仅可以轻松获取土耳其虚拟号码，也可以轻松在平台中获取各大平台以及国家的临时手机号，满足你对虚拟手机号的需求。有需要的朋友赶紧通过平台获取虚拟号码吧。